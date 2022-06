GAVMILDE: Lewis Hamilton (t.v.) og Mo Salah.

Sunday Times: Disse stjernene gir bort mest

Lewis Hamilton (37) og Mo Salah (30) gir mer til veldedighet enn noen andre idrettsstjerner på de britiske øyer, ifølge en oversikt i Sunday Times.

Både Formel 1-føreren og Liverpool-profilen har lenge markert seg som stjerner som tar et større samfunnsansvar enn de fleste.

Lewis Hamilton har gitt drøyt 240 mill. kroner.

Mo Salah har gitt cirka 30 mill. kroner.

Ifølge utregningen til Sunday Times utgjør begge summene mellom seks og syv prosent av hvor mye penger de er gode for. Lewis Hamiltons formue beregnes til 3,6 milliarder kroner av avisen.

Lewis Hamilton er fortsatt den eneste svarte Formel 1-føreren. Han er opptatt av at Formel 1-sporten må bli mer fargerik, ikke bare blant førerne, men også andre som er med i sirkuset. I Formel 1 er det blant annet mange ingeniører, og Hamilton vil støtte minoritetsungdommer som satser på studier som kvalifiserer for det.

Satsingen kommer som følge av en gransking som Hamilton selv finansierte:

– Vi er glad for å stå bak Lewis i dette, har teamsjef Toto Wolff uttalt.

Mercedes-føreren donerer ellers til en rekke formål, blant annet er han opptatt av å sikre at flere ungdommer i Storbritannia – og i verden – får utdanning. Han er blant annet opptatt av at det er en høy drop-out-prosent blant svarte, britiske ungdommer.

Mohamed Salah har blant annet sørget for at det har blitt bygget ny skole og nytt sykehus i hjembyen Nagrig i Egypt. Under pandemien donerte han oksygen-utstyr til byen.