RIVALISERING: Max Verstappen og Lewis Hamilton sammen før løpet i Sotsji i Russland i september.

Verstappen viste fingeren til Hamilton: − Dumme idiot

Temperaturen blir stadig høyere i kampen om verdensmesterskapet i Formel 1. På fredagens trening hisset Lewis Hamilton (36) på seg Max Verstappen (24)

Av Mats Arntzen

Kun få minutter etter at de to titteljagende førerne hadde satt i gang på den andre treningsrunden, ga Red Bull-føreren klar beskjed om hva han syntes om Lewis Hamiltons forbikjøring.

Mercedes-føreren kjørte side om side med Verstappen nedover hele langsiden. De kjørte tett og ingen ville trekke seg.

– Dumme idiot, freste Verstappen på teamradioen – og viste fingeren til sin arge rival.

Nylig røpet Max Verstappen at han nekter å bli filmet av Netflix til sesong fire av «Drive to Survive» fordi han mener at de skaper falske rivaliseringer.

– Jeg forstår at det er nødvendig for å øke populariteten i USA, men fra mitt ståsted som fører så liker jeg ikke å være en del av de. De skaper rivaliseringer som ikke egentlig eksisterer, uttalte Verstappen før helgens runde i Austin i Texas, ifølge Daily Mail.

– At Netflix-serien «Drive to Survive» prøver å bygge en rivalisering der, det vil ikke Max Verstappen ha noe av, men han bidrar jo bra selv også da, kommenterte Vsports Atle Gulbrandsen etter fredagens hendelse.

– Jeg er ikke egentlig en dramatisk person, jeg ønsker bare fakta og at ekte ting skal skje, sa Verstappen.

DIALOG: Max Verstappen og Red Bull-rådgiver Helmut Marko.

Den tidligere Formel 1-føreren Timo Glock hevdet nylig at Verstappen ville slått Hamilton om krasjen deres på Monza hadde skjedd tidligere i karrieren hans.

– Jeg har blitt eldre og mer erfaren, men jeg tror nok ikke at jeg nødvendigvis ville slått Lewis, svarte Verstappen.

– Det er begrenset med kommunikasjon. Jeg tror noen førere henger mer sammen enn andre gjør. Jeg vil ikke si at jeg henger spesielt mye med noen her, sier Hamilton om forholdet de to i mellom, ifølge PlanetF1.

– I fjor hilste vi da vi møtte hverandre på banen og vi gjør det samme i dag. Det er ikke noe annerledes for meg sånn rent personlig, fortsetter han.

Max Verstappen leder med seks poeng ned til Hamilton når seks løp gjenstår. Søndagens løp er klokken 21.00 norsk tid.