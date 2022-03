FORMEL 2: Kommende sesong i Formel 2 har Norge én fører representert i Dennis Hauger, som kjører for Prema Racing. Her avbildet fra forrige pressetreff ved årsskifte.

Jakter på Formel 1-plass: − Hauger kan vinne løp

Hva er realistisk å forvente av Dennis Hauger (18) i Formel 2, og hvor nær Formel 1 er egentlig Norges nye stjerne? Ekspertene har sine meninger.

Av Fredrik Schjesvold

Publisert: Nå nettopp

– Årets felt i Formel 2 er sterkt. Det er kanskje ti utøvere som kan kjempe om tittelen, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen til VG foran sesongstarten i Bahrain 18. mars.

Mannen som har kommentert Formel 1 i Norge siden 1997, synes imidlertid ikke det er realistisk å tro at Hauger stikker av med tittelen i debutsesongen.

– Jeg tror det realistiske er at han kommer til å hevde seg i toppen, og jeg tror han kan vinne løp. Jeg tror ikke det er realistisk at han skal vinne mesterskapet, men at han vil være rundt femte- eller sjetteplass.

Info Fakta: Dennis Hauger Etter to sesonger med Formel 4 i 2018 og 2019 tok Hauger steget opp til Formel 3 i 2020. 2020-sesongen var skuffende sammenlignet med forventningene. 2003-modellen kjørte for det britiske teamet Hitech Grand Prix og endte på en 17. plass i sammendraget. 2021: Skiftet lag til Prema Racing. Fire seire og ni pallplasser førte Hauger til topps i Formel 3-sammendraget. Vant tittelen med en margin på 26 poeng. 2022: Tatt over plassen til regjerende Formel 2-vinner Oscar Piastri i Prema Racing. Hauger er en av fem førere i Formel 2 som er Red Bull-juniorer. Vis mer

Kommentatoren tror 18-åringen fra Aurskog trenger to sesonger i Formel 2 før en eventuell billett til Formel 1.

Dennis Hauger, som vant Formel 3 i fjor, kjører for italienske Prema Racing. Det gjør han med den fem år eldre lagkameraten Jehan Daruvala fra India, som har to sesonger med Formel 2 i beltet fra før.

– Daruvala er en større favoritt i år, og han har vunnet løp i Formel 2 før. Han skal gjøre det bedre. Skulle han vinne i år så er det bra, men det skulle bare mangle siden dette er det tredje året hans.

DRØMMEN: Dennis Hauger avbildet med Red Bulls Formel 1-bil i Oslo i fjor.

Formel 3-vinner fra 2020 og fjorårets Formel 2-vinner, Oscar Piastri (20), vant begge mesterskapene som Prema Racing-fører – laget Hauger er en del av.

I 2022 skal Piastri være reserve for Formel 1-laget Alpine, som har førerne Esteban Ocon og Fernando Alonso. Gulbrandsen tror ikke Hauger blir noe reservefører dersom nordmannen skulle gå til topps i Formel 2 i år.

– Jeg tror hvis han vinner Formel 2, så kjører han Formel 1 neste år, i og med at han er Red Bull-junior.

Red Bull har to lag i Formel 1-sirkuset: Max Verstappen og Sergio Perez fra Red Bull Racing, mens Yuki Tsunoda og Pierre Gasly holder til i AlphaTauri.

Gulbrandsen mener det er «99 prosent sikkert» at Hauger kjører Formel 1 neste sesong, dersom han går til topps i Formel 2.

Stein Pettersen, også Formel 1-kommentator, vil ikke gå like langt som Gulbrandsen, men gir det likevel en god sjanse.

– Tror vi er på 50–50. Tsunoda må ha en bedre sesong enn i fjor, mens Gasly kanskje er litt for god for AlphaTauri, sier Pettersen.

– Det er lurt for alle nordmenn å ha litt is i magen. Det er nok et av de bedre feltene på mange år. Vi skal ikke forvente at Hauger dominerer på samme måte som i fjor, for dette er et ganske stort steg, mener Pettersen.

ALPHATAURI: Yuki Tsunoda er én av fire Red Bull-utøvere i Formel 1. Både Atle Gulbrandsen og Stein Pettersen mener han må levere betraktelig bedre for at Hauger ikke skal være en trussel for plassen til japaneren.

Info Ekspertenes tips VG har spurt eksperter om de kunne gi sin spådom over kommende sesong: Thomas Schie, tre ganger norgesmester i rally – topp 5: 1. Théo Pourchaire

2. Dennis Hauger

3. Liam Lawson

4. Jack Doohan

5. Jüri Vips Simen Næss Hagen, redaktør i Parc Fermé – topp 5: 1. Jehan Daruvala

2. Liam Lawson

3. Dennis Hauger

4. Théo Pourchaire

5. Jüri Vips Stein Pettersen – topp 5: 1. Théo Pourchaire

2. Jack Doohan

3. Liam Lawson

4. Jehan Daruvala

5. Dennis Hauger Atle Gulbrandsen – topp 5: 1. Théo Pourchaire

2. Liam Lawson Det stoppet for kommentatoren etter de to øverste plasseringene: – Kjempevanskelig. Daruvala er der oppe, Jüri Vips, Frederik Vesti og Jack Doohan. Vet du hva – det er så vanskelig, jeg greier ikke si den tredje, sier Gulbrandsen da han skal prøve å sette opp topp 5. Franske Théo Pourchaire (18) kom på 5. plass i fjorårets Formel 2, og var Haugers argeste rival i Formel 4 i 2019. Franskmannen vant tittelen, mens Hauger måtte nøye seg med å være nest best. Vis mer

Gulbrandsen mener det er en del endringer som norske TV-seere kan forvente når Hauger går fra Formel 3 til Formel 2.

– Det går fortere i Formel 2, det er en tyngre bil, og det er en annen kjørestil enn han er vant til. Nå har han lært seg depotstopp, og det har han ikke hatt før (i tidligere løp). Viktig at sjåføren klarer det bra. Det er en kjempestor endring, man kan jo si på generelt grunnlag at Formel 2 er for å forbedre førerne til Formel 1, sier Gulbrandsen.

For å illustrere hvor raskere det er enn Formel 3, tok Gulbrandsen utgangspunkt i raskeste rundetid fra turneringenes forrige løp i Barcelona:

Formel 3, 2021: Raskeste tid i kvalifiseringen – 1:32.904

Formel 2, 2020: Raskeste tid i kvalifiseringen – 1:28.381

Formel 1, 2021: Raskeste tid i kvalifiseringen – 1:16.741

I Formel 2-sirkuset er alle bilene like – i motsetning til Formel 1 hvor bilen har mye å si for prestasjonen.

– På mange måter er det mer spennende enn Formel 1. Det er jevnere, mer ting som skjer, og flere som vinner løp. Det er ikke som Formel 1 der du må sitte i et av de beste teamene for å vinne.

I 2020-sesongen av Formel 2 som hadde 24 løp, var det 12 forskjellig førere som vant minst ett løp. Til sammenligning med Formel 1 samme sesong, var det kun fem utøvere som vant – på 17 løp.

Info Formel 2-sesongen Det skal kjøres to løp per runde – dermed totalt 26 løp i løpet av sesongen. Runde 1: Sakhir, Bahrain – 18–20. mars

Runde 2: Jeddah, Saudi-Arabia – 25–27. mars

Runde 3: Imola, Italia – 22–24. april

Runde 4: Barcelona, Spania – 20–22. mai

Runde 5: Monte Carlo, Monaco – 27–29. mai

Runde 6: Baku, Aserbajdsjan – 10–12. juni

Runde 7: Silverstone, Storbritannia – 1–3. juli

Runde 8: Spielberg, Østerrike – 8–10. juli

Runde 9: Budapest, Ungarn – 29–31. juli

Runde 10: Spa, Belgia – 26–28. august

Runde 11: Zandvoort, Nederland – 2–4. september

Runde 12: Monza, Italia – 9–11. september

Runde 13: Yas Island, De forente arabiske emirater – 18–20. november * Det skulle egentlig være en 14. runde i slutten av september i Sotsji i Russland, men på grunn av krigen i Ukraina besluttet FIA (Det internasjonale bilsportforbundet) at det ikke skal kjøres løp i Sotsji. Tomrommet i kalenderen er foreløpig ikke erstattet med en annen bane. Vis mer

forrige



fullskjerm neste GATELØP: Max Verstappen leder an løpet i Monte Carlo, Monaco i 2021. 1 av 3 Foto: XPB / Pa Photos

Gulbrandsen og Pettersen er enige om at Hauger kan være med å hevde seg i flere løp – på baner som nordmannen har kjørt tidligere – men Gulbrandsen ut én utfordring for Hauger: Gateløp.

Nordmannen har aldri kjørt gateløp før, noe som det er tre av i årets sesong: Monaco, Aserbajdsjan og Saudi-Arabia.