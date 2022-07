TORDENTALE: Lewis Hamilton (37) under pressekonferansen torsdag. Formel 1-runden går på Silverstone, britens hjemmebane, denne helgen.

Lewis Hamilton: De gamle legendene må stoppes

Lewis Hamilton (37) er åpenbart lut lei Formel 1-legender som uttaler seg i rasistiske vendinger om ham og uttrykker offentlig støtte til Vladimir Putin - slik tidligere formel-sjef Bernie Ecclestone nylig gjorde.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Britiske Hamilton, som har støtt på sportslig motgang denne sesongen, ber kort og godt om at det blir sørget for at de klapper igjen munntøyet.

– Jeg forstår ikke hvorfor vi fortsetter å gi disse eldre menneskene en plattform, sa Formel 1-superstjernen under en pressekonferanse torsdag foran denne helgens Grand Prix-runde på hans hjemmebane Silverstone.

Seansen er blitt omtalt av Aftonbladet.

Lewis Hamilton, verdensmester syv ganger (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020), ga seg ikke med det.

– De siste ukene har det ikke vært en dag uten at noen, som ikke har hatt en rolle i sporten vår på flere tiår, har forsøkt å si negative ting og trekke meg ned. Det dreier seg ikke om én person, ikke et enkelt ord.

– Jeg har opplevd rasisme hele mitt liv. Det er ikke nytt for meg. Det dreier seg om noe større. Det er vårt ansvar, også medienes, ikke å gi disse eldre menneskene en plattform. De følger ikke med i tiden og vil ikke endre seg. Vi lever i vanskelige tider og skal ikke splitte mennesker, vi skal forene dem, understreket Lewis Hamilton.

Jackie Stewart har ment at Lewis Hamilton bør trekke seg fra Formel 1 til fordel for motebransjen. Hamilton er kjent for sin synlige fascinasjon for klær, design og mote. Nelson Piquet ga nylig rasistiske karakteristikker av Hamilton da han i en podkast omtalte britens og Max Verstappens krasj i fjor.

Ralf Schumacher (47), Michael Schumachers yngre bror og tidligere Formel 1-fører, skal ha omtalt Hamilton som «en taper».

Max Verstappen gir Lewis Hamilton uforbeholden støtte, selv om han også har uttrykt støtte til sin «svigerfar» Nelson Piquet - som Verstappen (kjæreste med Piquets datter) hevder ikke har rasistiske tilbøyeligheter.

– Rasisme hører ikke hjemme her. Ordene han (Nelson Piquet) brukte var feil, og det har han selv forstått, sier nederlenderen.

– Dette er noe vi må understreke for de unge. Hjemme og i skolen må de lære at det ikke er greit. Vi jobber også med saken. Formel 1, Lewis (Hamilton) og alle førerne slutter seg til beslutningen om å gjøre det, tilføyer Verstappen.

Lewis Hamilton kritiserte også ITVs «Good Morning Britain» for å ha gitt Bernie Ecclestone (91) «taletid». Den benyttet den tidligere eneveldige Formel 1-sjefen til å si at han ville tatt en kule for Putin. Med andre ord. Han er Vladimir Putin-fan.

– Hvorfor spør dere ham? Dere vet jo hva slag svar dere får, og det trenger vi ikke. Hold opp med å gi de menneskene rom, sier Lewis Hamilton.