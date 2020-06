SYV SUPERSTJERNER OG TO NORDMENN: Øverst fra v.: Max Verstappen, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Rubens Barrichello, Juan Pablo Montoya, Jenson Button, Lando Norris, Jarl Teien og Tommy Østgaard. Foto: NTB SCANPIX og Privat

Syv superstjerner og to norske e-profiler: – Det er nesten så jeg må klype meg i armen

Max Verstappen, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Rubens Barrichello, Juan Pablo Montoya, Jenson Button, Lando Norris, Jarl Teien og Tommy Østgaard. Hvem skal ut?

Svar: Ingen av dem.

Selv om de to siste kanskje ikke er like velkjente som de syv andre - som alle er eller har vært Formel 1-profiler.

Alle ni er klare for helgens Le Mans 24-timers, som mange vil mene er det mest legendariske billøp i verden.

Men denne gang foregår det virtuelt, og det betyr at de to norske navnene faktisk kan være blant favorittene.

– Det er nesten så jeg må klype meg i armen. Jeg spilte mye Formel 1-spill da jeg var yngre. Da kjørte jeg mot disse gutta. Den gangen var det datamaskinen som styrte dem, nå er det de selv som skal kjøre, sier Østgaard (27).

Han er leid inn av Porsche Motorsport for å kjøre en av deres fire biler i Le Mans 24-timers, og målet er å vinne løpet.

Jarl Teien (26) har enda mer kjente lagkamerater for de fleste motorsportskjennere, men kanskje ikke de samme seiersmulighetene. For to av hans «medsammensvorne» er Fernando Alonso og Rubens Barrichello, to store navn fra Formel 1-sporten.

– En kjempesjanse til å vise meg frem med to megastore navn som jeg har sett på TV siden jeg startet å følge med på Formel 1, sier Tønsberg-karen Teien til VG. Han kjører til daglig i e-NASCAR-serien.

Hvert team har to førere fra den virkelige verden og to fra den virtuelle verden, altså totalt fire førere som bytter på å kjøre i løpet av de 24 timene. Østgaard har en annen av de aller beste simulator-førerne i verden på sitt lag, Josh Rogers (20). De to andre på denne bilen er begge fabrikkførere for Porsche; Nick Tandy (35) og Ayhancan Güven (22).

– Jeg er ganske selvsikker før løpet og mener at vi er favoritter til å vinne, sier Østgaard.

Han er nå blitt en del av Even Management, som Andreas Mikkelsen var tilknyttet tidligere, og han er en av de fremste i verden i simulatorracing. 27-åringen fra Langhus kjører for Coanda Simsport i Porsche Esports Supercup, som er et VM i simracing. Der ligger han på 3. plass sammenlagt.

– Esport kommer til å være en stor del av fremtidens motorsport, og da ønsker vi å være tilstede på den arenaen, sier Even-sjefen Erik Veiby om signeringen av Østgaard.

– Vi ser at esport er en spennende mulighet for oss.

Tommy Østgaard er knyttet til Even som «lærer» i sim-racing for Evens stall av unge talenter - som de håper skal bli toppførere i rally-VM.

– Jeg kjenner ikke til at noen andre esport-utøvere har et tilsvarende opplegg. Jeg synes det er kult at Even Management tør å være så utradisjonelle og tenke innovativt, sier Østgaard.

Løpet starter lørdag kl 15.00 og avsluttes søndag 15.00. Kvalifisering kjøres

fredag kveld. Hele løpet vil bli streamet på You Tube og Twitch.

Publisert: 12.06.20 kl. 14:01

