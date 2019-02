NM PÅ VEI TIL VM: Ole Christian Veiby vant NM-runden på Lygna i helgen. Men det er VM som gjelder. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Ole Christian Veiby vant Rally Hadeland: – NM er som et «mini-VM»

MOTORSPORT 2019-02-04T13:21:14Z

LYGNA (VG) Ole Christian Veiby (22) tuktet de enda større stjernene og vant Rally Hadeland. Nå satser han på seier i VM-runden i Sverige.

Publisert: 04.02.19 14:21

– Det gir en ekstra «boost» å reise her fra Lygna med seier - med tanke på startfeltet. NM er jo som et mini-VM, sier Kongsvinger-karen til VG når vi rusler i snøføyka på langrennsstadion - som lørdag var omgjort til start og mål for NM i rally.

Tirsdag blir som vanlig et cirka 20 minutter langt sammendrag fra NM-runden i rally lagt ut eksklusivt på VG+ . Der vil du altså se Veiby, med kartleser Jonas Andersson ved sin side, vinne foran Mads Østberg og med Henning Solberg og Eyvind Brynildsen på de neste plassene.

– Dette har vært en veldig fin gjennomkjøring, sier Veiby.

– Mange av gutta som jeg konkurrerte med her i Rally Hadeland, kommer også til Rally Sweden og er potensielle vinnere i VM-runden der.

– Hvem tenker du på?

– Henning Solberg vet vi kjører veldig fort, Eyvind Brynildsen var veldig god her på Hadeland, og selvfølgelig må vi regne med Mads Østberg. Veiby vant med 18 sekunder forsprang til Østberg på Hadeland.

I år kan du se rally-NM eksklusivt på VG+

Alle disse kommer til å kjøre i den såkalte WRC2-klassen i Sverige, altså med de bilene som kalles R5. Veiby kjører VW Polo, Østberg Citroën, mens både Solberg og Brynildsen kommer med Skoda Fabia.

– Finnene blir også tøffe med Kalle Rovanperä i Skoda i spissen. Og Johan Kristoffersson, som jeg skal danne team med i Sverige.

Kristoffersson er mannen som de to siste årene har vunnet VM-tittelen i rallycross i Petter Solberg-teamet. Nå prøver han seg også i rally, i hvert fall i Rally Sweden.

I Rally Hadeland hadde de første bilene også jobben som «snøbrøytere». Det gikk i særdeleshet ut over Henning Solberg og Mads Østberg. Og Veiby kom på start nummer tre.

– Det var krevende forhold etter som snøen lavet ned. Jeg visste ikke om jeg kunne stole på veigrepet, for det var veldig skiftende. Men det fungerte veldig bra, sier Veiby, som tidligere har kjørt Skoda, men som er fornøyd med sin nye Polo. Han avviser imidlertid at denne bilen har noen link til Polo’en som dominerte den største klassen i rally-VM i årene 2013 til 2016.

– I VM-starten i Rally Monte Carlo viste bilen at den oppfører seg bra også på asfalt. 3. plass der var bra med tanke på at vi hadde fem punkteringer, mener Ole Christian Veiby.

Han karakteriserer Rally Hadeland som en «god gjennomkjøring» før VM-runden i Sverige.

– Dette er utrolig bra trening. Test er test, løp er noe helt annet. Dette er veldig nyttig før en VM-runde.