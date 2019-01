BRUDD PÅ KJØREREGLENE: Britiske Paul Bird er utestengt åtte år etter å ha nektet å avgi dopingprøve i forbindelse med en rallykonkurranse i Wales i fjor. Foto: ATGImages

Rallykjører utestengt i åtte år for doping

MOTORSPORT 2019-01-31T13:12:24Z

Rallykjøreren Paul Bird (51) nektet å avgi dopingprøve. Nå er briten utestengt åtte år for andre gangs brudd på dopingreglene.

Publisert: 31.01.19 14:12

Det er The Independent som omtaler den i dopingsammenheng unike saken.

Paul Bird er også kjent for å konkurrere med motorsykkel på bane. For fire år siden ble han utestengt to år etter å ha testet positivt på kokain og et vanndrivende middel.

Da det britiske antidopingbyrået Ukad i april i fjor ville teste ham under en rally-konkurranse i Wales, nektet Paul Bird å avlegge prøven dopingjegerne ba om.

Han var med den positive prøven i 2015 den eneste motorsportutøveren som er blitt dopingtatt og utestengt av Ukad. Nå har han den tvilsomme æren av å være en av veldig få idrettsutøvere overhode – angivelig en håndfull – som er utestengt i åtte år av den britiske antidopingmyndigheten.

Siste gang det skjedde var for tre år siden, ifølge The Independent.

Paul Bird får ikke lov til å konkurrere før 2026, etter at den siste dopingdommen formelt sett løper fra 11. juli i for – tidspunktet for da han ble varslet om andre gangs dopingovertredelse.

Sjefen for Storbritannias antidopingbyrå Nicole Sapstead understreker at «det er viktig» å slå hardt ned på utøvere som gir blaffen i reglene.

– Det står klart at det å nekte å avgi prøve er like alvorlig som en negativ test. Bird var klar over dette, fordi han ble advart mot det av dopingkontrollørene som var til stede i forbindelse med hendelsen, sier hun.

Antidopingsjefen tilføyer at de alltid vil etterstrebe å ilegge den strengeste sanksjoneringen overfor dem som ikke vil ta hensyn til antidopingreglene, og som fullstendig ignorerer målet om «ren idrett».

Det britiske motorsportforbundet sier i en uttalelse at det er deres oppgave å forsikre om at deres sport er sikker og rettferdig. Ifølge autosport.com har Paul Bird ikke villet uttale seg om saken.