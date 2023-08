Dennis Hauger i bilen under Formel 2-løpet i Belgia nylig.

Dennis Hauger om nedturen: − Vi legger ikke skyld på hverandre

Dennis Hauger (20) ligger på 9. plass før de tre siste helgene i Formel 2 - men gjorde en kanonkvalifisering i Nederland fredag. Han føler at han har farten til å kjøre Formel 1, men at det handler mye om timing.

– Endelig en god kvalifisering, sier Hauger etter at han ble nest best i kvalifiseringen på Zandvoort fredag.

– Jeg er selvfølgelig fornøyd - men det viktigste gjenstår, løp lørdag og søndag.

VG møtte Norges Formel-håp hos arbeidsgiver Red Bulls Ola-bil-løp i Torshovdalen i Oslo - før avreisen til Nederland. Vi ba ham oppsummere 2023 så langt:

– Vi ligger ikke der man vil være i mesterskapet, sier han.

– Hva tenker du om de tre siste helgene - seks siste løpene - av sesongen?

– Vi må bare fortsette å jobbe hardt og tenke positivt og skaffe poeng og plasseringer. Det er ikke så mye mer vi kan gjøre.

Hauger står med fire seirer i Formel 2-mesterskapet. I 2022 vant han ett sprint og ett hovedløp, mens han i 2023 står med to sprintseirer.

– Kan du forklare hvorfor du sliter med kvalifiseringene - men har et godt tempo i selve løpene?

– Det er et helt annet oppsett på bilen i kvalifiseringene. En helt annen måte å kjøre på. I løpene sparer vi dekk.

– Men du har ikke slitt med kvalikene tidligere?

– Nei, i Formel 4 og Formel 2 har det vært en av mine styrker. Her i Formel 2 er det en av mine svakheter. Det har vært bedre til tider, men vi har ikke vært der vi ville, verken jeg eller teamkollega Jehan Daruvala. Men kanskje spesielt meg. Mens løpstempo hele tiden har vært der.

Dennis Hauger i aksjon i Belgia i slutten av juli.

– Felipe Drugovich vant Formel 2-mesterskapet i 2022 for samme team som du nå kjører for, MP Motorsport?

– Ja, han var ikke så ofte i beste startspor, men var topp 10 på kvalifiseringene. Han holdt seg akkurat innenfor i kvaliken - og hadde et godt løpstempo.

– Er det ditt eller teamets ansvar at det har blitt en skuffende sesong?

– Det var noen småting i starten av sesongen som svekket oss totalt sett - som at jeg ble kjørt av banen på vei mot seier i Australia, men vi legger ikke skyld på hverandre. Vi gjør det beste ut av posisjonen.

– Regner du med å kjøre Formel 2 også i 2024?

– Det er noe vi jobber med og ser på muligheten for. Hva som er smartest fremover. Vi kommer til å vite mer mot det siste løpet, i Abu Dhabi i slutten av november. Akkurat nå er det litt uvisst.

– Atle Gulbrandsen har i flere Viaplay-sendinger antydet at du burde dra til Japan og kjøre Super Formula-mesterskapet der - som din Red Bull-kollega Liam Lawson gjør i år?

– Det er selvfølgelig en av mulighetene. Men det vil være et helt nytt land. Liam gjør det veldig bra i år - med et godt team. Vi får ta det som det kommer. Vi kommer ikke til å bestemme oss før det siste løpet i år.

– Det er fortsatt mulig å bli topp 5 i mesterskapet ...

– Ja, det burde være mulig. Vi må bare ta løp for løp.

– Tenker du muligheten for at du ikke blir en del av Red Bull-akademiet neste år?

– Igjen; vi får se. Det er dialoger. Dette må vi ta på slutten av sesongen.

– Er muligheten for Formel 1 dårligere nå enn det du hadde håpet på?

– På en måte ja. Det er vanskelig uansett å komme inn i Formel 1. Det er ikke sikkert at de som vinner Formel 2-mesterskapet i år får noe setet i Formel 1 neste år. Det er et veldig trangt nåløye, og handler mye om politikk og timing. Vi vet heller ikke om noen av førerne i Formel 1 2023 kommer til å gå ut av sirkuset til 2024.

– Føler du at du er god nok til å kjøre Formel 1-mesterskapet?

– Jeg har kjørt mot førere som Logan Sargeant og Oscar Piastri og slått dem tidligere. Jeg føler ikke at jeg ikke har kapasitet og fart til å kjøre Formel 1. I Formel 1-simulator er jeg like rask som alle andre. Jeg føler at det handler om muligheten og timingen.

PS: 2. plass i kvaliken betyr at Hauger har startposisjon nummer ni i sprintløpet lørdag og nummer to i hovedløpet søndag.