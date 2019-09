Spaserte bort etter monsterkrasj i Monza

Bilen til Alexander Peroni føk rett til værs, spant flere ganger og landet på sikkerhetsgjerdet, men på nær mirakuløst vis kunne 19-åringen spasere bort fra åstedet.

Det er ikke lenge siden motorsportverden ble rystet av dødsfallet til Formel 2-fører Anthoine Hubert, som omkom etter en krasj på banen.

Lørdag ble vi vitne til et nytt monsterkrasj, denne gang i Formel 3-racet på Monza-banen i Italia.

Med tre runder igjen kjørte Alex Peroni på en opphøyning i Parabolica-svingen, samme sving som VM-leder Greve Wolfgang Berghe von Trips omkom i 1961 og Jochen Rindt omkom i 1970, samme år som han ble verdensmester.

Opphøyingen fungerte som en rampe, og bilen til Peroni, med Peroni inni, føk til værs.

Bildene viser at bilen spinner to og en halv gang i luften, at den lander rett på sikkerhetsgjerdet, før den spretter opp igjen og legger seg med «riktig» side opp på samme sikkerhetsgjerde.

– Forferdelig krasj i Formel 3, kommenterer motorsportjournalist Luke Smith på Twitter.

Derfor er det ekstra gledelig å se at den unge føreren tilsynelatende slapp unna hendelsen uten alvorlige skader. 19 år gamle Peroni kunne spasere bort fra ulykken før han ble plukket opp av den medisinske bilen for en ytterligere sjekk.

Også nettstedet Planet F1 rapporterer at Peroni er i orden.

Krasjet har fått umiddelbare konsekvenser. Ifølge reporter Tobi Grüner har FIA bestemt seg for å fjerne alle opphøyningene

Ferrari-fører Robert Schwartzman vant for øvrig racet på Monza-banen. Med seg på pallen fikk han stallkompisene Marcus Armstrong og Jehan Daruvala.

