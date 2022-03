RIVALER: Lewis Hamilton fra Mercedel og Max Verstappen fra Red Bull Racing spiller hovedroller i sesong 4 av «Drive to Survive».

Kaller Verstappen en bølle

Lewis Hamilton er ikke nådig mot rivalen. Forholdet mellom de to er en viktig del av sesong 4 av «Drive to Survive», som Formel 1-ekspert tror kan være den siste.

SPOILER: Denne saken beskriver hendelser fra 2021-sesongen, så ikke les videre hvis du vil spare det til sesongen, som har premiere på Netflix fredag.

Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen skjønner hva Hamilton mener når han beskriver Verstappen som en bølle på banen.

I sesong 4 kjemper de to superstjernene til det siste om verdensmesterskapet. I løpet av året har det vært flere dramatiske hendelser mellom dem.

Drama

Blant annet det som skjedde på Silverstone i fjor sommer da Hamilton stakk av med seieren etter en kollisjon med nederlenderen.

I serien beskriver han Red Bull-føreren som «helvetes aggressiv» og en bølle.

Verstappen på sin side mente engelskmannen hadde all skyld, og at tidsstraffen på 10 sekunder fra altfor mild. 23-åringen måtte bryte løpet og havnet på sykehus til sjekk.

Dramatikk ble det også i september da Hamilton etter løpet i Italia sa at han var glad han var i live etter et sammenstøt med rivalen.

STYGG KOLLISJON: Her er hjulet til Max Verstappen tydelig oppå hodet til VM-rivalen Lewis Hamilton. Den såkalte «halo-bøylen», bøylen over førersetet, kan ha reddet briten fra mer alvorlige skader.

Gulbranden har sett de åtte første episodene, og tror sesong fire vil innfri de høye forventningene.

Slutt?

– Serien har vært ekstremt viktig for Formel 1. Det kan ikke overvurderes. Men jeg tenker: «Kan en sånn serie leve evig, eller har den gjort jobben?», sier Formel 1-eksperten.

Gulbrandsen påpeker at Formel 1 bruker mye penger og ressurser på serien.

– De vil på et tidspunkt tenke at de kan jobbe uten Netflix. De har fått denne interesseøkningen, og produktet er så bra at de klarer seg. Jeg tenker at «Drive to survive» ikke kan være en fast greie og det er ikke noen selvfølge at det kommer sesong 5, 6 og 7.

– Verstappen er litt bølle

Ifølge Gulbrandsen er det naturlig at sesong 4 fokuserer mer på det iskalde forholdet mellom Hamilton og Verstappen. Han skjønner hva Hamilton mener når han bruker ordet «bølle».

EKSPERT: Atle Gulbrandsen kommenterer Formel 1-sendingene på Viasat.

– Verstappen er litt bølle. Han er den yngre generasjonen som kjører veldig tøft. Han driver med «dive bombing». Det er ikke noe godt uttrykk for det på norsk. Det betyr at han stuper på innsiden når han prøver å kjøre forbi. Da blir det sånn at enten flytter bilene seg eller så krasjer dem. Det er bøllete kjøring.

Finaleløpet

Hamilton er ikke ukjent med metoden, ifølge Gulbrandsen.

– Han var ikke så ulik selv han da han var yngre. Men han er nå eldre og har en litt annen kjørestil.

– Hvordan er forholdet utenfor banen?

– De har ikke noe kontakt. Det er ganske kjølig, spesielt etter i fjor.

Gulbrandsen sikter til den høydramatiske avslutningen. Les mer om den her

- Det blir utrolig spennende å se hvordan Netflix håndterer finaleløpet. Klarer de å gjøre det journalistisk riktig, eller blir det bare koseprat? Dette er et av de største sportsdramaene fra de siste årene. Det er lett å lage drama, og mye av det man ser i serien er overdrevet. Men det som skjedde her er virkelig dramatisk og uhyre kontroversielt.