LØPSFORBEREDELSER: Lando Norris (f.v.) utgjør den ene halvparten av McLarens førere i helgens Silverstone-løp. Den andre utgjør Daniel Ricciardo. Foto: XPB / XPB Images/PA Images

Norris avslører søvntrøbbel etter Wembley-ranet: − Jeg har hatt det bedre

Lando Norris (21) innrømmer at han er preget før helgens Formel 1-løp på Silverstone. Søndag ble han ranet etter EM-finalen på Wembley.

Av Sebastian Melsom Johansen

Publisert: Nå nettopp

– Jeg sliter med å sove, sier Norris til Sky Sports.

McLaren-føreren ble ranet etter EM-finalen på Wembley og fikk frastjålet en luksusklokke verdt flere hundre tusen kroner.

– Jeg har det bra ... men jeg har hatt det bedre.

Lando Norris er en av Formel 1-sesongens store overraskelser. Kun suverene Max Verstappen (Red Bull) og syv ganger verdensmester Lewis Hamilton (Mercedes) ligger foran ham i VM-sammendraget etter ni av 23 løp. Han har innkassert tre pallplasser og er den eneste føreren med poeng i samtlige løp.

Det gjør at engelskmennene har store forhåpninger til 21-åringen før det tradisjonsrike løpet på Silverstone. Men stjerneskuddet forteller at han fortsatt er rystet etter ransepisoden og at han har en jobb å gjøre mentalt:

– Jeg skal sørge for at jeg er i best mulig form og at jeg fortsatt føler at jeg kan gå ut og fokusere på det jeg trenger å gjøre. Det er det viktigste.

Topp-5 sammenlagt etter ni runder: 1: Max Verstappen (Red Bull Racing Honda) – 182 2: Lewis Hamilton (Mercedes) – 150 3: Sergio Perez (Red Bull Racing Honda) – 104 4: Lando Norris (McLaren Mercedes) – 101 5: Valtteri Bottas (Mercedes) – 92 Vis mer

EM-finalen var første gang Norris så en fotballkamp fra tribuneplass. Storkampen ble ikke opplevelsen han hadde håpet på.

– Jeg antar at det bare er uflaks. Jeg vil egentlig ikke gå for mye i detalj, men jeg er takknemlig for at jeg er her, sier han og utdyper:

– Det er ikke den beste opplevelsen for noen å gå gjennom, og det er ikke bare jeg som har opplevd å bli ranet, det har skjedd med andre mennesker også. Jeg unner ikke noen å oppleve dette.

McLaren-sjef Zak Brown forteller at han har snakket mye med Norris de siste dagene:

– Jeg har blitt ranet tre ganger faktisk, i Los Angeles, da jeg var yngre. Så jeg delte historien min med Norris.

– Det er lett å føle seg ansvarlig når du er offeret, hvis det gir mening? Han har en fin klokke. Men realiteten er at han gjorde alt riktig.

Brown sier at Norris er litt traumatisert, men at han vil klare seg fint.

PS! Det gjenstår 14 runder av årets Formel 1-sesong. Neste løp går i England 16. - 18. juli.