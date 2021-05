«DIRT BIKE GIRLS»: Seks jenter samlet utenfor motocross-banen i Trøgstad. Der får de ikke lov til å kjøre. Fra v.: Lykke Westin (7), Maja Westin (14), Vanessa Hallangen (8), Line Sofie Martinsen (8), Helene Dovran Torp (10) og Iselin Amalie Skalleberg-Melbye (12). Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Jentene får ikke trent. Derfor går det dårligere på skolen.

TRØGSTAD (VG) Disse jentene får ikke lov til å drive med det de elsker aller mest: Gjøre halsbrekkende krumspring på motorsykkel. Nå slår mødrene deres alarm.

De kalles «Dirt Bike Girls» og kjører vanligvis motocross.

Noen av dem har diagnosen ADHD eller på annen måte konsentrasjonsvansker, andre har ikke det. På motorsyklene opplever de uansett mestring – og ifølge mødrene får flere av dem selvtillit til å fungere både på skolen og i vennegjengen.

Nå får de ikke lov til å kjøre motocross. Coronareglene gjør at de ikke kan krysse kommunegrensene for å «crosse» med sine små motorsykler.

– Det er trist. Banene er åpne bare for dem bor i kommunen. Og det er slett ikke alle kommuner som har crossbane, sier Iselin Amalie Skalleberg-Melbye (12). Hun er fra Våler i det gamle Østfold, men kjører motocross for Enebakk. Og vi treffer henne på banen i en tredje kommune, Trøgstad.

– Mange av oss bor i en annen kommune enn vi pleier å kjøre, sier Maja Westin (14) fra Askim, som også kjører for Enebakk.

Anita Pedersen er leder for jentene. Hun er sint, sier hun selv.

– «Dirt Bike Girls» er et prosjekt på tvers av klubbene. Derfor blir vi så hardt rammet.

– Jeg føler at Norges Motorsportforbund ikke har gjort nok for oss. Dette er ikke en kontaktidrett, og vi kjører over et stort område. Det er veldig lett å unngå smittefare, mener Anita Pedersen – og viser til at Golfforbundet sammen med Norges idrettsforbund har klart å finne fram til løsninger for å åpne idretten.

Finner mestring på motorsykkel

Hun legger til:

– Det er en grunn til at disse jentene ikke spiller fotball eller håndball. De har funnet noe som de virkelig finner mestring i. Da er det veldig leit at de ikke kan drive med det lenger. At de i stedet bruker mer tid for skjermen. Og i verste fall slutter med motocross.

BEKYMRET: Fra venstre leder for jentene, Anita Pedersen og videre foreldrene Linda Martinsen, Andrine Westin Ekberg og Rikke Skalleberg-Melby. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Noen av jentene i «Dirt Bike Girls» har fått diagnosen ADHD. Andre sliter med å konsentrere seg. Foreldrene mener at treningsnekten sliter kraftig på dem.

Mye frustrasjon

– Min Line Sofie har gjennom motocross lært seg å mestre sosiale utfordringer som hun har slitt med før og blitt ganske sterk i sosiale settinger, sier Linda Martinsen fra Trøgstad.

– Hun har fått masse selvtillit. Motocross er blitt den eneste arenaen der hun virkelig kan slappe av. Nå blir det mye frustrasjon. Jentene får ikke trent. Derfor går det dårligere på skolen og det fungerer heller ikke like bra sosialt på skolen.

Martinsen legger til at datteren blir sittende inne og blir «tiltaksløs».

– Jeg hører det samme fra andre foreldre med barn med samme diagnose. Det er flere konflikter enn det pleier å være. Når du se de møtes her, så ser vi hvor mye det betyr for dem å møtes, sier Linda Martinsen – med tanke på at jentene er samlet spesielt for å bli tatt bilde av til VG-saken.

Får ikke utløp for energi

Rikke Skalleberg-Melby fra Våler forteller om den samme erfaringen. Det samme gjør Andrine Westin Ekberg fra Askim:

– Jeg er mamma til tre aktive motocrossførere. To av dem har ADHD-diagnose. De får ikke lenger utløp for all energien de har inni seg. Livet dreier seg bare om en skjerm. De blir mer innadvendte og irritable.

– Det er sårt å se på at andre driver med sporten sin – håndball, fotball, ridning. Vi sitter som de store taperne, mener Andrine Westin Ekberg.

– Når barna kjører motocross, blir den indre uroen borte. De har en voldsom lidenskap for sporten sin. Derfor er det krise at de ikke får lov til å drive med den nå.

Gry Lunde i ADHD Norge kjenner problemstillingen:

– Mange barn og unge med ADHD har behov for fysisk aktivitet for å dempe uroen sin; dette gjør det mulig for dem å konsentrere seg bedre i andre situasjoner. Mange har også et behov for andre sosiale arenaer enn kun skolen etter som det ikke er uvanlig at de strever med det sosiale og trenger sosial kontakt og mer sosial trening enn andre barn. I enkelte kommuner har nedstengningen vart såpass lenge at det er grunn til å tro at konsekvensene er mer omfattende.

– Svært bekymret

– ADHD Norge har opplevd et økt antall henvendelser siden høsten 2020, og vi er svært bekymret, ikke bare for barn og unge med ADHD og hvordan nedstengningen har påvirket de sosiale arenaene, men også hvordan disse nedstengningene også har påvirket skoleutbyttet. Det blir interessant å se hva slags funn forskningen fremover får når det gjelder skoleutbytte, sosial trivsel, oppfølging av sårbare barn og unge når det gjelder hjemmesituasjon, hvordan spesialundervisningen har fungert under pandemien osv.

Gry Lunde sier at ADHD Norge i økende grad har hørt slike historier.

Generalsekretær Tony Isaksen i Norges Motorsportforbund reagerer slik på kritikken fra motocrossfolket:

– Først og fremst har vi stor forståelse for utålmodigheten i dagens corona-situasjon, som alle våre motorsportutøvere står oppe i – og i dette tilfellet jentene i «Dirt Bike Girls».

– Hardt rammet

– Spesielt østlandsklubbene har vært hardt rammet over lengre tid, også når det gjelder kryssing av kommunegrenser. Motorsporten har gjennom hele pandemien forholdt seg solidarisk til resten av idretten, og vi må som resten av befolkningen forholde oss til krav og retningslinjer fra helsemyndighetene, sier Tony Isaksen.

– Hva har dere gjort?

– Norges Motorsportforbund har aktivt jobbet for å se etter løsninger for å holde motorsporten i gang, blant annet via Norges idrettsforbund, men også direkte rettet mot helsemyndighetene. Vi har i flere sammenhenger klart det. Smittevernloven forvaltes for øvrig lokalt av kommunene, og kommunelegen kan beslutte gode praktiske løsninger. Jeg skjønner godt at det er frustrerende for de jentene det her gjelder.