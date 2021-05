FAMILIEN: Oliver, Petter og Pernilla Solberg befinner seg på hvert sitt hotellrom i Portugal. Foto: Hallgeir Vågenes

Petter Solberg smittet - sønnen må stå over VM-runde: − Jeg er lei meg

Oliver Solberg (19) må stå over neste ukes VM-runde på Sardinia, fordi pappa Petter har avlagt positiv corona-test.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg er lei meg, sier Petter Solberg på telefon til VG. Han ønsker ikke å utdype noe mer nå.

Hele familien Solberg - Petter, Pernilla og Oliver - er i 14 dagers karantene på et hotell i Porto i Portugal etter VM-runden der sist helg.

– De må være på separate rom. Men de er alle på det samme hotellet, sier pressetalskvinnen Sandra Evans til VG onsdag.

– Petter avla den positive testen i Portugal sist mandag, forteller Evans, som opplyser at 46-åringen har «litt feber».

Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) og nasjonale corona-regelverk krever at alle nærkontakter går i karantene i 14 dager, og det inkluderer sønnen Oliver.

Sist helg måtte de norske rallyessene Andreas Mikkelsen og Ole Christian Veiby stå over VM-runden i Portugal som følge av positive corona-tester. Veiby ble senere utestengt fra alle VM-løp i et halvt år. FIA mener at han unnlot å informere covid-delegaten om at han hadde vært i nærkontakt med en corona-smittet person i forkant av Rally Portugal. Veiby har ikke anket denne avgjørelsen.

Petter Solberg, som la opp etter 2018-sesongen for å konsentrere seg fullt ut om sønnens karriere, var altså på plass i Portugal i helgen. Oliver Solberg ble der nummer fem i den nest mest prestisjefylte klassen.

Hyundai ønsket å gi 19-åringen sjansen i hovedklassen, WRC, på Sardinia neste helg. Der har den koreanske bilfabrikken en langt mer konkurransedyktig bil, og Solberg har allerede vist at han kan kjøre fort med den. Dette ville ha blitt hans andre VM-løp i denne bilen.

– Man kan vel bare forestille seg hvor kjedelig dette er, men det viktigste for meg er pappas helse. Vi har sett eksempler på hvor skadelig dette viruset er. Pappa har litt feber, men er ellers i fin form, sier Oliver Solberg i en pressemelding.

– Det kommer alltids en ny sjanse til å kjøre i rally-VM. Jeg respekterer fullt ut de lover og regler som er skapt for å stoppe denne pandemien, sier den yngste Solberg.