VINNER OG TAPER SOM ET LAG: Lewis Hamilton sier Mercedes ikke tar lett på fiaskoen i Monaco.

Mercedes-oppvask etter Monaco-fiaskoen: – Åpenbart ikke bra nok

Med Lewis Hamilton på 7. plass og Valtteri Bottas felt av en mutter, varsler Mercedes en virkelig selvransakelse etter Monaco Grand Prix.

Av Jens Friberg

Publisert: Nå nettopp

– Vi har definitivt ikke råd til enda en helg som dette, men jeg er takknemlig for at jeg fullførte og fikk noen poeng, sier Hamilton etter løpet, ifølge Autosport.com.

Briten mistet sammenlagtledelsen i verdensmesterskapet til Red Bulls Max Verstappen, som vant søndagens Monaco Grand Prix for første gang.

– Jeg sa det helt på begynnelsen, de har en bil som kan vinne mesterskapet og de kommer til å bli svært vanskelige å slå, fortsetter Hamilton.

Underveis i løpet var han sterkt kritisk til egen laginnsats, blant annet fordi han mener han ble kalt inn til pitstop for tidlig, ettersom han mente dekkene fortsatt var gode.

Finske Valtteri Bottas startet på sin side fra andre startspor og lå lenge på nettopp andreplass i de monegaskiske gatene. Men da han skulle inn til dekkbytte, klarte ikke mekanikerne få løs det høyre forhjulet:

– I morgen kommer vi til å sette søkelys på de såre punktene. Vi er nødt til å analysere akkurat hva som skjedde der, og hva som var grunnen til at Hamilton manglet fart, sier lagleder Toto Wolff til ServusTV, og sier at de fortsatt ikke har fått hjulet av finnens bil.

Problemet klarte de aldri å løse, som gjorde at Bottas måtte trekke seg og Mercedes tapte flere viktige poeng i konstruktørmesterskapet – som erkerival Red Bull overtok ledelsen i.

– Å måtte stoppe en bil på grunn av et problem i pitstop er åpenbart ikke bra nok, mutteren var skadet så mye at hjulet aldri kom til å løsne, sier Mercedes-ingeniør Andrew Shovlin i en pressemelding fra laget.

Videre heter det i pressemeldingen at de skal «analysere alt objektivt» etter helgen.

Han legger til at farten deres åpenbart ikke var god nok til å matche Verstappen i Red Bull-bilen og at det var en svært utfordrende dag for Mercedes-laget.

– For Lewis sin del så det alltid ut til å bli et utfordrende løp, siden vi ikke fikk ham langt nok opp på startlisten på lørdagens kvalifiseringen, legger han til.

Carlos Sainz fra Ferrari kapret andreplassen etter at lagkamerat Charles Leclerc ble forhindret fra å starte grunnet problemer med en drivaksel. Lando Norris fra McLaren kom på tredjeplass.

Neste Formel 1-runde går om to uker i Aserbajdsjan og hovedstaden Baku, også det et gateløp - dog med langt bredere gater og flere forbikjøringsmuligheter.

Topp tre førere i verdensmesterskapet:

Max Versteppen, Red Bull – 105 poeng Lewis Hamilton, Mercedes – 101 Lando Norris, McLaren – 56

Topp tre fabrikker: