KLARE TIL START: Aksel Lund Svindal og Dennis Hauger.

Dennis Hauger og Aksel Lund Svindal «varmer opp» Le Mans 24-timers: − Et lite eventyr

Et av verdens mest prestisjefylte billøp, Le Mans 24-timers, går lørdag og søndag. Duoen Dennis Hauger (20) og Aksel Lund Svindal (40) skal «varme opp» publikum.

Nær 250.000 tilskuere var på plass i fjor. Det blir neppe færre i år.

Det er Porsche Carrera Cup Scandinavia som har lagt denne runden til legendariske Circuit de la Sarthe i Le Mans.

De kjører - sammen med den franske cupen - på formiddagen før 24-timersløpet starter lørdag kl. 16.00.

Aksel Lund Svindal kjører fast i denne cupen, mens Formel 2-profilen Hauger er hentet inn som gjestefører denne gang.

– Jeg har vært her tidligere som tilskuer og fulgt løpet på kloss hold. Nivået på dem som kjemper i toppen er skyhøyt, og jeg har enorm respekt for de beste kjørerne i Le Mans, sier Aksel Lund Svindal i en pressemelding.

– For meg var det stort å i det hele tatt følge et av verdens villeste idrettsarrangementer fra tribunen og jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få muligheten til å kjøre her selv. For meg er det hele et lite eventyr.

Svindal skal så hjem til Norge for å gjøre innspillingen av den nye sesongen av «Mesternes mester».

Le Mans 24-timers regnes sammen med Indy 500 og Monaco Grand Prix i Formel 1 som de gjeveste billøpene i verden.

Å vinne alle disse tre kalles «Triple Crown of Motorsport». Graham Hill er den eneste som har vunnet alle tre. Av dagens aktive har Fernando Alonso vunnet to av tre. Det samme har Juan Pablo Montoya.

Les også Indy 500-vinneren om Dennis Hauger: – Det er så mye mer enn talent som skal til Indy 500-vinner Marcus Ericsson (32) håper Dennis Hauger (20) klarer å nå Formel 1 – men er klar på at «det er mye som…

Dennis Hauger har fri fra Formel 2 og bruker «frihelgen» til å kjøre Porsche Carrera-cupen.

– Det blir helt rått å kjøre på denne lange, raske banen og møte de franske 911-spesialistene på deres hjemmebane, sier han i en pressemelding.

– Sammenlignet med banene i Skandinavia, som er mer tekniske og tette, blir det nå flere høyhastighetsseksjoner - som jeg er vant til fra formel-sporten.

PS: Du har kanskje sett Tom Kristensen på Viaplays formel 1-sendinger? Dansken er tidenes mestvinnende i Le Mars 24-timers: Ni seirer.

Vil du lese mer om førerne, lagene, banene og duellene i årets Formel 1-sesong? VGs store Formel 1-magasin kan kjøpes i vår nettbutikk (fri frakt!)