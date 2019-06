Dennis Olsen i Le Mans: – Vinner du her, blir du en legende

Dennis Olsen (23) angrer ikke på at han la Formel1-drømmen til side – og satset mot Le Mans 24-timers. Lørdag blir han første nordmann på nesten 30 år i det legendariske billøpet.

– Det er det største du kan gjøre innen racing, sier Olsen til VG på telefonen fra Frankrike.

– Vinner du her, så blir du en legende.

Det har danske Tom Kristensen blitt. Han vant Le Mans 24-timers hele ni ganger – mest av alle gjennom tidene. År etter år ble han kåret til Danmarks beste idrettsutøver – foran navn som er atskillig bedre kjent her i steinrøysa.

– Anerkjente National Geographic kåret i 2010 «Top 10 Sporting Events», og puttet 24-timersløpet på Le Mans øverst på lista foran de Olympiske Leker, Fotball VM og Superbowl, forteller Atle Gulbrandsen, sportssjef i Norges Bilsportforbund.

Han har selv bakgrunn fra denne typen motorsport, og er veldig spent på hva Dennis Olsen og hans to kolleger kan prestere:

– Selv om Dennis og teamkameratene er utfordrere i GT-klassen, så har de absolutt muligheten til et godt resultat. Alle tre førerne er svært raske, og de sitter i en av fire fabrikkbiler fra Porsche i dette løpet, sier Gulbrandsen – og mener at dette er årets norske motorsportshøydepunkt.

HISTORISK: Endelig får en nordmann igjen sjansen i 24-timersløpet på Le Mans – et av verdens største idrettsarrangementer. Foto: JT / Hoch Zwei

Dennis Olsen kjører en Porsche i LMGTE Pro-klassen sammen med tyske Sven Müller og franske Mathieu Jaminet. Alle tre er fabrikkførere for Porsche, men har fått merkelappen «juniorteam» denne helgen.

– Vi har ikke så mye erfaring, både Mathieu og jeg er debutanter. Men det skal vi ta igjen med ungdommelig glød. Det vil forhåpentligvis bringe oss langt, sier Olsen til VG.

– Blir det satset like mye på dere som på førstelaget?

– Ja, vi får lik støtte. Det er like mye fokus på alle bilene, sier Dennis Olsen.

Han fastslår at «bilfabrikkene har tatt med sine aller beste førere til denne klassen».

– Dette er en slags VM-finale, fastslår østfoldingen.

NUMMER 94: Dette er bilen til Dennis Olsen og hans to lagkamerater i det yngste Porsche-teamet. Foto: JT / Hoch Zwei

Det er altså tre førere som veksler på å kjøre de 24 timene.

– Hver fører skal kjøre minimum seks timer, og maksimum 14 timer. Men for oss handler det om å fordele kjøringen ut fra strategien – vi skal jo også fylle bensin og bytte dekk, sier Dennis Olsen.

– Hvordan blir det å kjøre i mørket?

– Hehe, jeg har jo mørkekjøring hjemme fra skogen i Våler. Jeg har kjørt en del løp i mørket allerede, så jeg tror ikke det blir noe stort problem. Det er verre å kjøre i mørket på Nürburgring enn her på Le Mans.

Publikumsrekorden for 24-timershelgen på Le Mans er 263 500.

– Det blir mye mennesker, det er helt sikkert, smiler Olsen.

Etter å ha blitt plukket ut som såkalt juniorfører for Porsche foran 2018-sesongen, ble han i fjor i stor grad brukt til å ta seg av de styrtrike middelmådighetene som kjøper seg inn for å kjøre et løp. 2019 har blitt helt annerledes.

– Jeg har fått masse tillit, sier Olsen – som blant annet vant det prestisjefylte 12-timersløpet på Bathurst i Australia, og vist et imponerende tempo i flere løp i både Europa, Nord-Amerika og Asia.

– Kan dere vinne?

– Vi har alle muligheter – men jeg kan slett ikke garantere noe. Plutselig kan vi også stå der uten noe.

Fabrikkteam fra Porsche, Ferrari, Ford, Chevrolet, Aston Martin og BMW stiller til start med de beste GT-førerne i verden bak rattet. Selv om konkurransen er tøffest i GT-klassen (som Olsen er med i), kan ikke disse bilene kjempe om totalseier. Det er det bilene i LMP1-klassen som vil gjøre, og der er Toyota, med Fernando Alonso i spissen, storfavoritter som det eneste fabrikkteamet.

Le Mans 24-timers * Ble første gang kjørt i 1923. * Dette er den 87. utgaven av løpet. * Banen er 13.626 meter lang. * 62 biler står på startstreken – fordelt på fire klasser. * Tidenes Le Mans-konge er danske Tom Kristensen – med ni seirer. Vis mer vg-expand-down

Harald Huysman var siste nordmann til start i Le Mans – tilbake i 1991. Det vil si – det er ikke helt riktig: En kar ved navn Egidio Perfetti stilte til start med det norske flagget på bilen så sent som i fjor. Mentos-arvingen er norsk statsborger, men har aldri bodd i Norge og snakker heller ikke norsk.

PS: Både Eurosport og Viasport/Viaplay sender 24-timersløpet på Le Mans direkte fra lørdag kl. 15.00.

Publisert: 14.06.19 kl. 12:56