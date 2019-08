DØDSULYKKE: Slik så bilen til Anthoine Hubert ut etter krasjet. Foto: REMKO DE WAAL / ANP

Formel 2-fører Anthoine Hubert (22) døde etter krasj

22 år gamle Anthoine Hubert omkom etter å ha krasjet under Belgias Grand Prix.

Det bekrefter det internasjonale bilsportforbundet, ifølge BBC.

Det britiske kanalen skriver at Hubert krasjet med amerikanske Juan Manuel Correa i en hastighet på over 270 kilometer i timen, at Hubert ble fraktet til det medisinske senteret og erklært død der.

Correa er fraktet til sykehus og tilstanden hans skal være stabil.

– FIA (Det internasjonale bilsportforbundet) er lei seg for å måtte informere om at føreren av bil nummer 19, Anthoine Hubert, gikk bort klokken 18.35. Føreren av bil nummer 12, Juan-Manuel Correa, er i stabil tilstand og blir behandlet ved sykehuset i Liege, heter det i uttalelsen fra FIA.

