TIRSDAG MORGEN: Mick Schumacher i aksjon på Bahrain-banen tirsdag.

Her tester Mick Schumacher en Ferrari Formel 1-bil for første gang

Mamma Corinna (50) var på plass da sønnen Mick Schumacher (20) tirsdag formiddag for første gang testet en Ferrari Formel 1-bil.

Det er 11 år siden sist en Schumacher satt i en konkurransebil til Ferraris Formel 1-team. Derfor var dette en emosjonell dag både for Ferrari-teamet og Schumacher-familien.

På plass på banen i Bahrain var både mamma Corinna og mormor Gabriele, etter det VG forstår.

Etter at Ferrari-føreren Charles Leclerc ledet, men måtte bryte helgens Formel 1-løp på den samme banen med motortrøbbel, var tirsdagens test ekstra viktig for Ferrari-teamet.

Faren Michael Schumacher (50) tok fem av sine syv VM-titler med Ferrari. Det skjedde i årene 2000–2004.

LIGNER PAPPA: Mick Schumacher i Ferrari-dress tirsdag morgen når han tester for den italienske Formel 1-stallen.

Siden den tragiske skiulykken i romjulen 2013, er det ingen som har sett Michael Schumacher, og kona Corinna har ikke ønsket å si noe offentlig om helsetilstanden hans.

Mick Schumacher, som tilbrakte mange juler i Trysil i barndommen, debuterte sist helg i Formel 2-mesterskapet.

Pappa Michael kjørte sitt siste løp for Ferrari i 2006, men var sist i en konkurransebil fra Ferrari i 2008, den gang som testfører. I 2010 fortsatte han Formel 1-karrieren for Mercedes.

Såkalte testdager i Formel 1 er viktige, fordi teamene da har muligheten til å teste ut en rekke variable for hvordan bilen skal gå fortest når det drar seg til i konkurransene.

Mercedes-teamet har tatt dobbeltseier i begge de to VM-rundene som har gått til nå i 2019. Det er litt krise for Ferrari.

– Bilen var ekstremt vanskelig å kjøre, sa Ferrari-stjernen Sebastian Vettel etter søndagens løp i Bahrain, ifølge t-online.de. Han innrømmet likevel at det var hans egen skyld at han til slutt mistet kontroll over bilen. Tyskeren ble derfor bare nummer fem.

