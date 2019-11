JETSET-LIV: Lewis Hamilton er likevel opptatt av grønne verdier. Foto: XPB / XPB Images/Press Association Images

Lewis Hamilton er blitt motorsportens Greta Thunberg

Er det mulig å reise kloden rundt som verdens beste Formel 1-fører - og samtidig kjempe for det grønne skiftet? Lewis Hamilton (34) mener det.

Nå nettopp







Søndag sikret han seg sin sjette VM-tittel i Formel 1 da han ble nummer to bak teamkollega Valtteri Bottas i USA Grand Prix.

I den forrige VM-runden, i Mexico, svarte han på anklagene om at han er en hykler når han bruker sosiale medier for å øke bevisstheten om globale miljøspørsmål.

– Vi kjenner alle livsstilen til Lewis, og at Formel 1-sjåfører tar 200 flyturer i året. Du kan ikke da si «spis ikke kjøtt», sier hans gamle rival Fernando Alonso til spansk radio.

– Det er ikke lett etter som vi reiser verden rundt og karbonavtrykket vårt er høyere enn for den gjennomsnittlig byboer, sa Hamilton på en pressekonferanse i Mexico torsdag.

– Men det betyr ikke at du skal være redd for å snakke om positive endringer.

Lewis Hamilton bruke forrige sin Instagram-profil blant annet til å fortelle at hadde lyst til å «gi opp alt» og ba folk om å følge hans eksempel og ha et plantebasert kosthold for å hjelpe miljøet.

– Jeg ville føle at jeg ikke gjorde noe positivt om jeg ikke nevnte det, sa Hamilton.

NYTT VM-GULL? Lewis Hamilton er på vei mot sin sjette VM-tittel. Her er han i aksjon i Japans Grand Prix for to uker siden. Foto: DIEGO AZUBEL / EPA

Han ga en lang liste med tiltak han setter i verk for å redde planeten. Hamilton skal selge privatflyet sitt, han skal reise mindre, han skal bruke el-bil og han skal oppfordre Mercedes - både Formel 1-teamet og bilfabrikken - om å gjøre radikale endringer. Og selv sier han at han vil prøve å bli karbon-nøytral innen året er omme.

34 år gammel har Lewis Hamilton uansett ingen planer om å legge Formel 1-rattet på ei hylle. Når han i 2019 sikrer seg sin sjette VM-tittel, betyr det at han i 2020 kan jakte på Michael Schumachers rekord på syv VM-gull. Tyskerens 91 løpsseirer er også innen rekkevidde. Briten har nå 82 og fire VM-runder gjenstår i 2019.

Mange av de tidligere sesongene har vært mer spennende enn årets ble. Som nykommer tapte han tittelen med ett fattig poengs margin til Kimi Räikkönen i sesongavslutningen i 2007. Året etter, i 2008, var lykken med briten: Han ble verdensmester takket være en forbikjøring i aller siste sving i det siste løpet.

I 2014 og 2015 vant han VM klart, i 2016 tapte han knepent for teamkollegaen Nico Rosberg, mens Hamilton har vunnet komfortabelt både i 2017 og 2018.

Lewis Hamilton er arbeidersønnen fra Nord-London som elsker reggae og svære gullkjeder og som sa til den legendariske McLaren-sjefen Ron Dennis allerede som ti-åring at «en dag skal jeg kjøre for deg».

Lewis ble oppkalt etter den amerikanske sprinteren Carl Lewis. Moren er hvit britisk, faren er svart britisk. Foreldrene ble separert da Lewis var to år, og han bodde så med moren og de to halvsøsknene Nicola og Samantha til han var 12, og flyttet så inn hos faren Anthony, stemoren Linda og den funksjonshemmede halvbroren Nicolas.

POPULÆR: Lewis Hamilton mener at han kan bruke sin popularitet - her fra Mexico - til noe positivt. Foto: Marco Ugarte / AP

Han begynte på karate, for å lære å forsvare seg etter å ha blitt mobbet på skolen.

Lewis Hamilton gikk på en katolsk skole, der han også spilte fotball, på samme lag som Ashley Young. Hamilton har uttalt om det ikke ble motorsport, så hadde han satset på fotball. Selv om han i dag er styrtrik, har ikke Lewis Hamilton glemt hvor han kommer fra.

Nå er han altså blitt motorsportens svar på Greta Thunberg. Og har faktisk fått støtte fra sine rivaler.

– Jeg føler at Formel 1 burde gjøre mer. Vi burde sende mer positive signaler, sa Ferraris Sebastian Vettel på den samme pressekonferansen. Red Bulls Alexander Albon uttrykte seg slik:

– Det som Lewis sier, er bra. Selv om vi er i Formel 1, betyr ikke det at vi ikke kan bry oss om miljøet.

Publisert: 04.11.19 kl. 19:18







Mer om