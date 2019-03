I HARDT VÆR: Lewis Hamilton skal ha brukt ett sett med dekk for mye på dagens trening i Brasil. Foto: EPA

Hamiltons drøm kan knuses av You Tube-video

Lewis Hamilton har fortsatt muligheten til å bli verdens yngste Formel 1-verdensmester. Hvis ikke en fanvideo på You Tube tar fra ham alt.

Kristian Skalland Moen

Publisert: 05.10.07 08:30 Oppdatert: 05.10.07 08:51







For bare to dager før Hamilton kan bli verdensmester, er han satt under etterforskning av det internasjonale bilportforbundet FIA. Torsdag ble han anklaget for å ha forårsaket en krasj under VM-runden i Japan forrige helg. Samme dag skal FIA ha opplyst om at de skal ha fått nye beviser i saken.

Blant disse bevisene finnes også en video som er lagt ut på videosnuttnettstedet You Tube. Den 19 sekunder lange videoen er filmet fra en vinkel som TV-kameraene ikke har fanget opp. Det skriver en rekke engelske aviser, blant annet The Guardian.

- Totalt uventet

Videoen viser at 22-åringen Hamilton svinger kjapt til høyre og dramatisk senker farten. Sebastian Vettel som ligger på tredjeplass blir distrahert og kjører i mannen på andreplass, Mark Webber, som har blitt tvunget til å sette ned farten for ikke å passere Hamilton. Å overta ledelsen ledelsen er forbudt så lenge sikkerhetsbilen er ute på banen.

Se You Tube-videoen her:Lewis Hamilton investigation

Det skal være en av sjefene i til Vettel i Toro Rosso-laget, Franz Tost, som skal ha gjort FIA oppmerksomme på videoen.

- Du kan se klart at Hamilton bremser ned uventet. Se på vidoen. Sebastian hadde blitt nødt til å kjøre mellom bilene, og det var ikke mulighet til det. Det var totalt uventet. Det så ut til at Hamilton skulle stoppe. Det er årsaken til at jeg sa fra, forklarte Tost.

Tar avgjørelsen fredag

Lewis Hamilton kom unna med anklagene etter konkurransen, og beholdt seieren. Sebastian Vettel uttalte derfor at Hamilton bør flyttes ti plasser bakover i startfeltet før denne helgens Grand Prix i Kina.

Fredag tar FIA en avgjørelse i saken. Forbundet skal avgjøre om Hamilton brøt reglene, som forteller at lederen skal holde standardlengden, det vil si fem billengders avstand, til sikkerhetsbilen frem til runden hvor det er på tide med pit stop.

Førere kan også bli straffet for farlig kjøring, noe som også inkluderer å senke farten unødig.

Kan bli fratatt seieren

Lewis Hamilton leder Formel 1-konkurransen sammenlagt med 12 poeng. Dersom han skulle bli fratatt seieren i Japan, vil ledelsen hans bli redusert til to poeng før helgens løp. Det er lagkameraten Fernando Alonso som ligger nærmest Hamilton. De to har vært uvenner over lenge.

Den internasjonale motorsportpressen har ikke fått Lewis Hamiltons reaksjon på You Tube-bevisene. Den unge føreren hadde ennå ikke fått vite om etterforskningen da han hadde pressekonferanse i går.