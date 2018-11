Snakker om det fryktelige krasjet i 276 km/t: – Feiret min andre bursdag

MOTORSPORT 2018-11-27T12:27:41Z

Formel 3-fører Sophia Flörsch (17) er hjemme i Tyskland etter det vanvittige krasjet i Macauforrige uke.

Publisert: 27.11.18 13:27 Oppdatert: 27.11.18 13:44

– I dag flyr jeg hjem. Jeg er veldig glad for at jeg får se hele familien og mange venner de nærmeste dagene. Jeg er fortsatt overveldet over all støtten jeg har fått fra fans over hele verden, skriver hun på Facebook .

1. desember fyller hun 18 år, men det er et lite under at den tyske tenåringen i det hele tatt er i live. Det var i «Macau Grand Prix» forrige helg at ulykken skjedde.

Hun mistet kontroll over bilen i en sving og krasjet med japanske Sho Tsuboi. Deretter føk kjøretøyet over sikkerhetsgjerdet og traff et TV-tårn med voldsom kraft.

Hastigheten skal ha vært hele 276 kilometer i timen ...

Se video av ulykken øverst i artikkelen.

Dagen etter ble hun operert i syv timer for å blant annet reparere brudd i ryggen, og nå er hun altså ute av sykehuset i Macau og fløy hjem til Tyskland i går. Hun klarer allerede å gå uten assistanse, og det er ventet at hun vil være helt frisk igjen i løpet av et år.

– Jeg feiret min andre bursdag 18.11.2018 i Macau. Nå starter et nytt kapittel, og jeg kan ikke vente med å komme i gang. La oss fokusere på 2019, fortsetter hun.

Flörsch har uttalt at hun ikke har latt seg skremme, og satser på å komme tilbake som motorsportutøver.