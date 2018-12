DRØMMEN OPPFYLT: Dennis Olsen skal kjøre det berømte 24-timersløpet på Le Mans i 2019. Foto: Porsche

Norske Dennis kjører for å vinne «verdens største»

MOTORSPORT 2018-12-24T15:03:40Z

Anerkjente National Geographic mener det er verdens største idrettsarrangement. Dennis Olsen (22) fra Våler i Østfold har ambisjoner om å vinne i 2019.

Publisert: 24.12.18 16:03

Vi snakker om 24-timers billøpet på Le Mans i Frankrike.

Der er den norske racerføreren tatt ut til å kjøre for Porsche – sammen med tyske Sven Müller (26) og franske Mathieu Jaminet (24).

Når National Geographic setter opp sin liste med verdens ti største idrettsarrangementer, er det Le Mans 24-timers som kommer først, fulgt av sommer-OL, fotball-VM, Super Bowl, NBA-finalene og Masters i golf, så er det i hvert fall et bevis på at 24-timersløpet med historie tilbake til 1923, utvilsomt er stort. Veldig stort.

– Nå får vi en nordmann i et av verdens største idrettsarrangementer. 250 000 tilskuere, interesse fra hele verden, et av verdens tre største billøp og altså kåret av National Geographic til det største sportsarrangement i verden, sier Atle Gulbrandsen, kjent Formel1-kommentator som snart går over i rollen som sportssjef i Norges Bilsportforbund.

Om Le Mans kanskje ikke har så stor status i Norge – foreløpig – så skal vi ikke lenger enn til våre naboland for å finne en voldsom interesse. Ikke minst i Danmark, etter som tidenes Le Mans-vinner er dansken Tom Kristensen.

– Ja, Danmark har klart det. Nå blir det min jobb å sette Norge på kartet, sier Dennis Olsen selv.

Han fikk før 2018-sesongen fabrikk-kontrakt med Porsche. Det har vært et tungt år, der østfoldingen i stor grad har måttet hjelpe «gamle, rike gubber» som har kjøpt seg inn på Porsche-team. Men måten Olsen har taklet den oppgaven på, er trolig en av grunnene til at han nå får sjansen sammen med to skikkelige proffer i et av Porsches fire proff-team i Le Mans 24 – timers.

– Det blir så rått, jeg gleder meg, sier Dennis Olsen.

Han innrømmer at motorsport på norsk i stor grad handler om rally og rallycross. Derfor er det ikke så lett å forklare for folk flest hvor stort dette er.

– Det er topp førere og mange kjente bilfabrikker på startstreken. Hvis vi klarer å henge med de første 23 timene, så blir gjerne alt avgjort den siste timen, sier Olsen.

Til tross for at løpet varer et helt døgn, kan det være sekundstrid helt inn.

– Vi kan ha sjanser til å vinne, selv om de to andre gutta ikke er stort eldre enn meg, og det derfor er en bil med unge førere, sier Dennis Olsen.

Få nordmenn har kjørt Le Mans 24-timers, og det begynner å nærme seg 30 år siden sist det skjedde. Det var Harald Huysman – også han med Porsche. Olsen skal for øvrig kjøre en Porsche 911 RSR.

Flest seirer i Le Mans 24-timers:

9: Tom Kristensen, Danmark.

6: Jackie Ickx, Belgia.

5: Derek Bell, Storbritannia, Frank Biela, Tyskland og Emanuele Pirro, Italia.

Konstruktører med flest seirer:

19: Porsche.

13: Audi.

9: Ferrari.

7: Jaguar.

6: Bentley.

4: Alfa Romeo, Ford.