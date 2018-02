SPRUTET NED: Verdensmester Lewis Hamilton spruter ned «grid girls» med champagne i Kinas Grand Prix 2015. Foto: Carlos Barria / X90035

Nå er de lettkledde kvinnene historie i Formel1: - Noe som hører fortiden til

Publisert: 02.02.18 14:07

MOTORSPORT 2018-02-02T13:07:18Z

Formel1 går inn i en ny æra. De såkalte «grid girls» - de lettkledde kvinnene som har stått på startplata - er historie.

Viasats Formel1-kommentator Atle Gulbrandsen lovpriser avgjørelsen:

– Dette er noe som hører fortiden til og som forfekter et kvinnesyn som ikke hører hjemme i 2018, sier han.

Kvinnene har holdt opp skilter med startnummer og navnet på føreren som de står ved siden av.

– Skal man absolutt ha noen til å holde opp navneskilt, så kan man ha både kvinner og menn, mener Gulbrandsen.

– Men Formel1 trenger vel jenter?

– Ja, jeg ønsker meg flere jenter bak rattet. Ikke lettkledd på startplata.

Helt siden Formel1 så dagens lys i 1950 har kvinnene vært der foran starten på løpene.

Bernie Ecclestone styrte Formel1-sporten i mange tiår. Da han forsvant ut i fjor, overtok Liberty Media styringen. De lanserte allerede ved sesong ideen om å fjerne «grid girls». Men førerne var ikke enige:

– Det ville være synd å ta bort godsakene for øynene, sa Renaults Nico Hülkenberg, og han fikk støtte av blant andre Red Bulls Max Verstappen.

Men Liberty Media vil forandre Formel1-sporten på mange måter, også når det gjelder dette.

– Vi har det siste året sett på en rekke områder der vi følte behov for å oppdatere for å være mer i tråd med vår visjon for denne flotte sporten, sier Sean Bratches, kommersiell direktør i Liberty Media, ifølge Formula1.com.

– Selv om «grid girls» er en tradisjon gjennom tiår i Formel1, føler vi at dette ikke passer inn i våre verdier og klart er i strid med den samfunnsnormen som finnes i dag. Vi synes ikke det passer og heller ikke er relevant for Formel1 og våre nye og gamle fans rundt i verden.

Det er startet en underskriftsaksjon mot avgjørelsen. Både kvinner og menn har ytret mening om saken på sosiale medier. Noen bifaller avgjørelsen, andre mener det er helt feil.

VM-sesongen starter i Australia den siste helgen i mars.