SNART SESONGSTART: Dennis Hauger skal neste uke kjøre testen før Formel 2-sesongen.

Dennis Hauger (19) henter inn nye 22 mill. − har passert 70 mill. totalt

Teamet rundt Dennis Hauger (19) har hanket inn godt over 20 millioner kroner for at ferden mot en mulig Formel 1-karriere kan fortsette i 2023.

Totalt vil Aurskogs store sønn ved utgangen av 2023 ha brukt minst 70 millioner kroner på vei mot Formel 1-drømmen.

– Det ser bra ut og ordner seg, sier Dennis Hauger selv til VG om budsjettet for 2023.

Etter det VG forstår har Team Hauger hentet inn cirka 22 millioner kroner.

– Det har vært overraskende stor interesse. Vi har faktisk måttet takke nei til en del sponsortilbud, sier manager Harald Huysman til VG.

Han bekrefter at Red Bull går inn med langt mindre i 2023 enn de gjorde i 2022 – året etter at Hauger hadde blitt Formel 3-mester. I 2022 kom nordmannen på 10. plass i Formel 2 – som nykommer. Nå skal han hevde seg i sitt andre år.

NYTT TEAM: Dennis Hauger i sitt siste løp med Prema-teamet i Abu Dhabi i november 2022. Nå bytter han til MP Motorsport.

I 2022 vant Hauger ett hovedløp – i Baku – mens han vant sprintløpet i prestisjefylte Monaco.

Helt siden gutten var 11 år, har tanken om Formel 1 svirret i Team Hauger. VG har sett litt på kostnadene for hver sesong mot en mulig Formel 1-kontrakt:

Fram til og med 2017: Hauger kjører gokart internasjonalt fra han er 11 år. Et raskt overslag sier at det koster 2–3 mill. kroner.

2018: Hauger kjører det britiske Formel 4-mesterskapet, der han blir nummer fire. Kostnaden denne sesongen ligger på 3–4 mill. kroner.

2019: Hauger kjører både det tyske og det italienske Formel 4-mesterskapet (henholdsvis 2. og 1. plass). Kostnad: Trolig 5 mill. kroner.

2020: Hauger har sin første sesong i Formel 3 og kjører både FIA-mesterskapet og det regionale mesterskapet. Budsjett: 8–9 mill. kroner.

2021: Hauger er suveren i Formel 3-mesterskapet etter at han skifter fra Hi-tech til Prema-teamet. Kostnaden er 11–12 mill. kroner.

2022: Hauger kjører Formel 2 for Prema. Prislappen er omtrent 21 mill. kroner.

2023: Hauger kjører Formel 2 for MP Motorsport. Prislappen er omtrent 21 mill. kroner.

– Det føles veldig bra i MP Motorsport, sier Hauger og smiler.

Vi treffer ham under en fotoseanse for sponsoren Lendo. Hauger er vant til dette. Han er proff som få.

– Vi hadde en test med MP Motorsport i Abu Dhabi før jul. Den gikk over all forventning. Nå skal vi støpe sete til meg, kjøre mer simulator og «preppe» for den avgjørende testen midt i februar, forteller han mellom blitslysene.

PS: Formel 2-sesongen starter i Bahrain 3.–5. mars – sammen med Formel 1.