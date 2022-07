Hauger langer ut mot konkurrent etter krasj: − Kjørestil som en fireåring

Dennis Hauger fikk Formel 2-løpet på Silverstone ødelagt etter en krasj på den første runden.

Fra 13. beste startsporet jaktet nordmannen poeng i Formel 2s hovedløpet søndag, men allerede på den første runden gikk det galt for Hauger.

Roy Nissany krasjet inn i Hauger og presset ham ut av banen. Nordmannen fikk ødelagt hjulstillingen på bilen og skled ukontrollert på gresset før han traff Nissany med stor fart i det gresset tok slutt og banen svingte til venstre.

Haugers frontvinge gikk rett inn i israelerens halo-bøyle, før nordmannens bil klatret opp på israelerens bil.

De to kom relativt uskadet fra hendelsen, men etter løpet var ikke Hauger nådig med mannen som presset ham av banen.

– Han kjører slik hvert løp. Han har kjørt flere av banen. Kjørestilen hans er som en fireåring. Jeg håper dommerne snart tar tak i det han gjør, sier Hauger til Viaplay.

For på innsiden av Nissanys bil var det mange meter med ledig plass, men israeleren valgte å forsvare seg mot Hauger på yttersiden, ved å presse ham av banen.

– Alle vet om kjørestilen hans og hvor lite hjerne han bruker, fortsetter Hauger.

De to ble fraktet til medisinsk sjekk etter krasjen, noe som er obligatorisk etter et slik sammenstøt.

Hauger forteller til Viaplay at han er litt «shaky», men at det står relativt bra til.

27 år gamle Nissany, som har vært involvert i en rekke hendelser så langt denne sesongen, hadde følgende å si om krasjen:

– En hendelse som hadde et uheldig utfall. Vi må se hva som skjedde, jeg vil si unnskyld til oss begge. Til meg og Dennis, for at det endte sånn, men det er racing. Og selv om det så dramatisk ut, så må vi huske at vi alle er her for å kjempe om poeng, sier israeleren til Viaplay.

Dommerne har enda ikke tatt en avgjørelse i form av straff eller ikke etter kollisjonen mellom de to.

Men Viaplays kommentatorer var ikke i tvil om at skylden lå hos Nissany. Den oppfatningen er også Haugers manager, Harald Huysman, av.

– Det er ikke bra, det er en hodeløs situasjon. Den andre føreren har vært involvert i veldig mange farlige situasjoner og ulykker, sier han til Viaplay.

Hauger som de to siste løpshelgene, Monte Carlo og Baku, har vunnet henholdsvis sprintløpet og hovedløpet, retter nå blikket mot neste runde. For allerede om én uke skal Formel 2 til Østerrike og Red Bull Ring.

Allerede tirsdag skal Hauger etter planen kjøre simulator for å forberede seg, og som han selv sier om det som venter etter en skuffende helg i England:

– Ny bane og nye muligheter.

Amerikanske Logan Sargeant vant løpet, med Theo Pourchaire (Frankrike) og Liam Lawson (New Zealand) på plassene bak.