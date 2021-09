DUELLEN: Max Verstappen og Lewis Hamilton fotografert på Zandvoort i Nederland i begynnelsen av september.

Sarkastisk Verstappen til Hamilton: − Ja, jeg er så nervøs at jeg ikke får sove

Syv ganger verdensmester Lewis Hamilton (36) antyder at Max Verstappen (23) føler et ekstra press i kampen for sin første VM-tittel.

Av Ole Kristian Strøm

Det får nederlenderen til å reagere. Han mener tydeligvis at engelskmannen bommer fullstendig:

– Ja, jeg er så nervøs at jeg ikke får sove, sier Verstappen sarkastisk i Sotsji torsdag, gjengitt av gpblog.com og andre motorsportsider.

– Ut fra det han sier, er det tydelig at han ikke kjenner meg godt, fortsetter Verstappen.

– Jeg er helt rolig, forsikrer Red Bull-føreren, som leder VM foran Lewis Hamilton.

Mercedes-føreren snakker på en pressekonferanse i Sotsji torsdag om at han skjønner hvilket press Verstappen er under for å vinne gullet.

– Åpenbart vil han ikke innrømme det, og jeg skal ikke komme med noen antagelse om det, men jeg husker hvordan det var da jeg hadde min første kamp om VM-tittelen.

– Det var vanskelig. Det var intenst. Jeg gikk gjennom mange forskjellige følelser, og jeg taklet det ikke alltid på beste måte. Og det er heller ikke å forvente.

Hamilton sier at han «føler med» sin konkurrent:

– Det er mye press: du er en del av et stort team. Det er store forventninger fra deg selv og press fordi du ønsker å vinne er stort. Så jeg føler med ham og forstår det. Men jeg vet at vi vil fortsette å vokse, sier Hamilton ifølge Autosport.

Red Bulls mektige rådgiver Helmut Marko anklaget Mercedes for å overdrive tilstanden til Hamilton etter krasjen med Max Verstappen på Monza-banen. Torsdag ga Hamilton svar på tiltale:

– Jeg sa vel ikke at jeg var døende? Gjorde jeg? Jeg var bare takknemlig for å ha kommet meg ut av bilen uten alvorlige skader, sier Hamilton til avisen Telegraph.

Etter krasjen på Monza-banen sist, kommer Verstappen uansett ikke til å starte først søndag, selv om han skulle vinne kvalifiseringen. Han fikk en straff på tre plasser i neste startoppstilling for sin kjøring der.

Verstappen fra Red Bull leder VM med 226,5 poeng foran regjerende verdensmester, Lewis Hamilton fra Mercedes, med 221,5 poeng. Disse to er i særklasse i årets Formel 1-mesterskap. I øyeblikket ser det ut til at tvekampen kommer til å gå til å fortsette til siste slutt i år.

Sotsji-banen er den gamle OL-parken fra vinter-OL i 2014.