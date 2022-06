PÅ SEIERSPALLEN: Hannah Schmitz (t.v.) fikk æren av å motta trofeet på vegne av Red Bull etter seieren i Brasil i 2019. Fra v. Pierre Gasly, vinner Max Verstappen og Lewis Hamilton, som ble nummer tre.

Hun får æren for Formel 1-suksess: − Vanskeligere som kvinne

Denne kvinnen får mye av æren for at Max Verstappen (24) vant VM i 2021 og at teamkollega Sergio Pérez (32) seiret i Monacos gater i siste Formel 1-løp.

Hannah Schmitz heter hun og har jobbet i Red Bull siden hun ble tatt opp som praktikant i 2009.

– Vi var alle eksepsjonelle, men at vi vant var hovedsakelig på grunn av Hannah, sa den mektige Red Bull-rådgiveren Helmut Marko etter at Sergio Pérez hadde vunnet og Max Verstappen blitt nummer tre i Monaco.

Sammen med Red Bulls strategi-sjef Will Courtenay og flere eksperter, tar Hannah Schmitz avgjørelsene som kan bli helt avgjørende for løpet. Noen ganger til førernes glede, andre ganger til deres fortvilelse.

Helmut Marko bruker ordene «ro og autoritet» når han skal beskrive strategiingeniør Schmitz og hennes avgjørelser i Monaco - «i godt samarbeid med hovedkvarteret vårt i Milton Keynes», legger han til.

– Det er så utrolig spennende, sier Schmitz i en pressemelding.

JUBEL: Hannah Schmitz med trofeet etter seieren i Brasil i 2019.

– Du sitter på kanten av stolen etter at du har tatt den avgjørelsen i brøkdelen av et sekund. Så har du kanskje 20 sekunder, som kan høres ut som ingenting, men som kan føles som et helt liv når du sitter og venter på om det har vært en god eller dårlig avgjørelse.

Sammen med Pérez, Verstappen, sjefsingeniøren Adrian Newey og teamsjefen Christian Horner deltar hun på møtene der teamet legger sin strategi under løpene. Red Bull opplyser at Schmitz og hennes sjef Courtenay veksler på å være til stede på løpene - og lede teamet som jobber hjemme i hovedkvarteret i England samtidig.

«Game changer»

I operasjonshjemmet i Milton Keynes kjører ekspertene beregninger og simuleringer. Schmitz sammenligner det med NASAs hovedkvarter og mener det har vært en «game changer» for Red Bull-teamet.

– Vi kan lytte til alle teamradioene, vi kan se på kameraene som er montert på alle bilene, vi kan studere alle tall i detalj og så overbringe det til dem som er i pit på banen i løpet av sekunder. Det er som om vi er i samme rom. Det er ingen forsinkelse, sier hun om operasjonsrommet i hovedkvarteret.

– Det handlet om å treffe riktig på overgangen fra regndekk til intermediates - og deretter fra intermediates til slicks-dekk, sa Red Bull-sjef Christian Horner etter Monaco-seieren ifølge motorsport-total.com.

– Vi hadde all informasjon - og vi brukte den riktig, fortsetter han.

Der var altså Hannah Schmitz helt avgjørende.

Håper på flere kvinner

Hun innrømmer at det tok tid å bygge både selvtillit og tillit, og hun håper at kvinner som følger i hennes fotspor slipper det.

– Jeg ser at det er mange mennesker som i utgangspunktet kanskje ikke har tillit til at du kan gjøre jobben. Som strateg må du fortelle mange hva de skal gjøre, og de må lytte til deg, så det bygger opp den tilliten, og jeg tror dessverre at det som kvinne var vanskeligere, men nå har jeg den respekten. Jeg håper at andre unge kvinner som ønsker å komme inn i sporten ser at det er mulig, kan omfavne det, og vi vil se mer mangfold.

Hannah Schmitz kom til å bli helt avgjørende for resultatet da hun under Brasil Grand Prix i 2019 beordret Verstappen til å komme inn til et tredje pitstopp, selv om hun visste han ville miste ledelsen. Men nederlenderen vant til slutt - og Schmitz var for første gang i karrieren med på podiet for å hente førstepremien.

– Det var et utrolig spesielt øyeblikk og høydepunktet i karrieren min. Jeg var faktisk akkurat kommet tilbake på jobb etter å ha fått mitt første barn, så det var en ganske stor ting for meg, for å bevise at jeg fortsatt var her og kunne gjøre jobben bra. Det var bare en utrolig opplevelse.