OVERRASKET: Esteban Ocon tok karrirens første seier da han vant Ungarn Grand Prix.

Sjokkseier etter Hamilton-tabbe: − Er jeg sist?!

Alpines Esteban Ocon (24) tok karrierens første seier etter et kaotisk Ungarn Grand Prix, som inneholdt Verstappen-krasj, kaos og en strategisk tabbe fra Lewis Hamilton.

Av Jonathan Simchai Hansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

24 år gamle Ocon fikk sin livs mulighet, og grep sjansen. Han ledet løpet fra tredje runde og holdt unna veteranen Sebastian Vettel som jaget like bak. Dermed kunne han juble for karrierens første seier.

Det kom etter en kaotisk åpning. Marcedes’ Valtteri Bottas krasjet rett ut i første sving. På veien tok han med seg lagkamerat Hamtilons største rival, Max Verstappen, i tilegg til Sergio Perez, Lando Norris

Finnen Bottas feilberegnet fullstendig i regnværet, og bremset for sent i første sving. Det førte til at han kjørte rett inn i bakenden til Norris, som tok med seg flere biler i et stort sammenstøt. Norris traff siden til Verstappen, og Bottas feide videre i Red Bulls Perez.

– Beklager, folkens, sa Bottas over lagradioen etter krasjen.

– Hva faen skjedde der, spurte Verstappen.

Han fikk store skader på bilen, men klarte å komme seg ut på banen igjen, og fortsatte løpet. Verstappen haltet til mål med skadene, og endte til slutt på en tiendeplass. Hamilton endte på tredjeplass etter en imponerende opphenting, og tar over ledelsen i verdensmesterskapet foran nederlenderen. Både Bottas, Perez og Norris måtte avslutte løpet etter krasjen.

KRASJET: Valtteri Bottas, til venstre, krasjet ut i første sving.

Rareste jeg har sett

Hamilton slapp unna krasjen i åpningen, og hadde ledelsen, men rotet det til like etterpå. Løpet ble avbrutt for å fjerne vrakrestene etter sammenstøtet. Da de skulle starte opp igjen 20 minutter senere fortsatte kaoset.

Sola hadde tittet frem gjennom ventetiden, og banen hadde tørket ut. Hele feltet oppdaget det, og valgte å starte løpet i depoet med hjulene som er best på tørt underlag.

Men Hamilton valgte å fortsette med hjulene som fungerer på vått underlag, og var eneste mann som stod på startstreken da de startet igjen.

– Dette er det rareste jeg har sett, utbrøt Viasat-kommentator Atle Guldbrandsen.

Hamilton forstod kjapt at han hadde tabbet seg ut, og kjørte rett inn i depoet. Det kostet han masse tid, og plutselig falt han fra førsteplass til sisteplass.

– Er jeg sist?! Dette er latterlig, utbrøt en sjokkert Hamilton på radioen.

Likevel kjempet han seg strålende tilbake i kampen om en podiumplass, og endte til slutt som nummer tre.

PS! Formel 1 tar nå sommerferie. Neste løp er i Belgia den 29. august.