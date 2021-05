HAAS-FØRER: Nikita Mazepin på vei inn til pitstopp under Formel 1-løpet i Barcelona nylig. Foto: XPB / XPB Images/PA Images

Mazepin sist i Formel 1-løpene: − Typisk betalfører anno 2021

Nykommeren Nikita Mazepin (22) ender desidert sist i hvert eneste Formel 1-løp, og milliardær-faren betaler moroa for Haas-teamet. Men Viaplays kommentator tror ikke han er dårligere enn tidligere «betal-førere».

Publisert: Nå nettopp

Nikita Mazepin har fortsatt til gode å slå teamkollegaen Mick Schumacher – både på kvalifisering og i løp.

Gang etter gang har han vært dårligst av dem som har kommet seg helskinnet til mål. Mazepin har fortsatt til gode å komme til mål når han er på samme runden som vinneren. Det er åpenbart at Haas-teamet sliter med bilene, for Schumacher kommer også langt ned på resultatlistene i hvert eneste løp.

Mazepin ble nummer fem i fjorårets Formel 2-mesterskapet, men har hittil ikke vist seg særlig positivt frem i Formel 1.

les også Overlevde branninfernoet – nå er han på seierspallen

Kommentatorveteranen Atle Gulbrandsen i Viaplay sier dette om russeren:

– Mazepin er en typisk betalfører anno 2021. Det vil si at han er god, for du blir ikke nummer fem i Formel 2 uten å være god, men på grunn av pengene til faren er han i Formel 1 på bekostning av andre som er bedre.

Faren, som heter Dmitrij til fornavn, er hovedsponsor for Haas-teamet gjennom at han er storeier i kunstgjødselgiganten Uralkali.

– Jeg tror ikke Mazepin er noe dårligere enn flere andre betalførere de siste årene, men han har hatt en tøff start på grunn av det utenomsportslige. Jeg tror det er en av årsakene til at han gjør så mange feil, sier Atle Gulbrandsen.

– Etter en stund blir han varm i trøya, og vil klare seg helt greit. Han er ikke farlig, men i en perfekt verden hadde en bedre fører sittet i hans bil.

RIK FAR: Nikita Mazepins far er storeier i et kunstgjødselselskap som er hovedsponsor for Haas-teamet. Foto: XPB / XPB Images/PA Images

VM i Formel 1 sammenlagt (4 av 23 løp) 1. Lewis Hamilton, Mercedes 94. 2. Max Verstappen, Red Bull 80. 3. Valtteri Bottas, Mercedes 47. 4. Lando Norris, McLaren 41. 5. Charles Leclerc, Ferrari 40. Vis mer

Med «utenomsportslig» tenker Gulbrandsen blant annet på skandalen som vakte så stor oppsikt i desember 2020.

Den russiske milliardærsønnen la ut en video av seg selv på Instagram der han tafset på brystene til en kvinne. På sosiale medier var det nå mange som uttrykte sin avsky over at video-saken ikke fikk følger for russeren, og det ble startet en anti-Mazepin-kampanje med hashtag #WeSayNoToMazepin.

les også Hamilton: Verstappens Red Bull tøyer reglene

Mazepins oppførsel – både på og utenfor banen – har også tidligere vært gjenstand for oppmerksomhet, men Haas-teamet «behandlet saken internt» og sto på at Mazepin og Schumacher utgjør deres duo for 2021.

– Han mangler respekten til å gjøre det som blir sagt og holde etiketten i blant annet kvalifiseringene, sier Danmarks tidligere Formel 1-fører Nicolas Kiesa ifølge BT.

Den fargerike teamsjefen i Haas, Günther Steiner, sier dette til Autosport om hvorfor Mazepin ikke kan holde tempoet til resten av feltet:

– Vi prøver å gi ham det han vil ha. Vi jobber med det vi har. Men vi har åpenbart ikke det samme grunnlaget i år som konkurrentene. Og vi vet at vi har en dårlig bakende aerodynamisk, så vi har ikke nok «downforce».

«Downforce» er nedoverkraften som presser bilen mot bakken, slik at det blir mer friksjon mellom dekkene og bakken. Derfor får bilen bedre grep og kan kjøre raskere gjennom svingene.

les også Verstappen disser lagkameraten: – Jeg er helt alene

– Vi prøver å rette på det med endringer i oppsettet. Det er det eneste du kan gjøre, sier Steiner til Autosport.

– Det er ikke enkelt å finne noe han liker, fordi bakenden på bilen er ustabil.

Nikita Mazepin selv er enig i sjefens vurderinger:

– Det er vanskelig å konkurrere med toppteamene, fordi de har mye mer downforce, og bedre downforce gir deg en bil med bedre gripeevne, sier russeren ifølge planetf1.com.