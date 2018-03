MESTERMØTER: VG tror årets VM i Formel1 vil stå mellom disse to: Sebastian Vettel og Lewis Hamilton. Begge står med fire VM-titler så langt i sine karrierer. Foto: WILLIAM WEST / AFP

Hallo, halo, her er alt du må vite før Formel1-starten søndag morgen

Publisert: 24.03.18 20:12

De har fire VM-titler hver, Lewis Hamilton og Sebastian Vettel. I 2018 skal de kjempe om VM-gullet - for henholdsvis Mercedes og Ferrari.

I fjor ble banerekordene på flere baner slått, men i år kommer det til å gå enda fortere i motorsportens superklasse.

Den mest synlige endringen i 2018 heter «halo» - og den skal vi fortelle mer om lengre ned i denne saken.

Her er alt du må vite før det braker løs - søndag morgen kl. 07.10 på Viasport (husk sommertid!):

* Starttidene

Vi har vært vant til at løpene har startet kl. 14.00. Sånn er det ikke lengre. Alle løp starter ti minutter over hel time, og lokaltid for start er i utgangspunktet 15.10 (men det finnes unntak).

* VM-rundene

Det er 21 løp i 2018, ett mer enn i 2017.

Malaysia Grand Prix er borte. Baku er flyttet fram til april, mens Russland kjøres på høsten. Frankrikes Grand Prix gjør comeback - på Le Castellet, og Tysklands Grand Prix går på Hockenheim.

* Fører-endringer

Williams-føreren Felipe Massa har lagt opp og erstattet av russeren Sergej Sirotkin. Charles Leclerc i Sauber er også ny.

Ingen endringer blant de aller beste: Merdedes har Lewis Hamilton og Valtteri Bottas, Ferrari har Sebastian Vettel og Rimi Räikkönen, mens Red Bull har Max Verstappen og Daniel Ricciardo.

* Nordiske førere

Sverige, Danmark og Finland er allerede representert.

Svenske Marcus Ericsson må nok nøye seg med å fylle opp feltet, men de tre andre viser sterke takter: Finnene Valtteri Bottas (Mercedes) og Kimi Räikkönen (Ferrari) er begge gode for topp 5-plassering, og danske Kevin Magnussen (Haas) imponerte da han sikret seg startspor nummer fem for søndagens løp.

* Slutt på «grid-girls»

De lettkledde kvinnene som har holdt fram plakatene med startnummer og navn er nå historie i Formel1.

* Ny motor-partner

McLaren var ikke fornøyd med motorene fra Honda, og kjøper nå sine motorer fra Renault.

Toro Rosso derimot har innledet samarbeid med Honda.

Sauber får nå en moderne motor fra Ferrari enn de fikk i fjor.

* Tre motorer

Det er i år bare lov å bruke tre motorer uten å få straff - mot fire i fjor. Hver fører kan bruke tre motorer og tre turboer. Selvfølgelig kan du bruke flere, men da får du en straff i startoppstillingen. Første gang blir det ti plassers straff, andre gang fem. Ved bytte av flere komponenter er det 15 plassers straff.

* Ny hodebeskyttelse

Den mest synlige regelendringen er den nye hodebøylen, såkalte Halo. Den skal bidra til at førerne ikke treffes av gjenstander som flyr i luften.

Førerne klager over at det er vanskelig å klyve inn i og ut av bilen, og at det blir trangt.

* Minstevekt

Er økt fra 728 til 733 kilo på grunn av nettopp Halo. En Formel1-bil har aldri vært så tung.

* Dekk

Det har kommet to nye gummiblandinger, hypersoft og superhard. Pirelli velger ut tre alternativ til hvert løp.

Her er alle dekkene:

Rosa: Hypersof.

Lilla: Supersoft.

Rødt: Supersoft.

Gul: Soft.

Hvit: Medium.

Isblå: Hard.

Oransje: Superhard.

Regndekk:

Grønn: Intermediate.

Mørkeblå: Monsun (ved større vannmengder).

* VG-tips

Her er VGs tips til Formel1-VM 2018:

1. Sebastian Vettel, Ferrari.

2. Lewis Hamilton, Mercedes.

3. Max Verstappen, Red Bull.

4. Valtteri Bottas, Mercedes.

5. Kimi Räikkönen, Mercedes.

6. Daniel Ricciardo, Red Bull.

7. Romain Grosjean, Haas.

8. Kevin Magnussen, Haas.

