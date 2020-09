FAMILIEN MOTORSPORT: Fra venstre: Pernilla, Oliver og Petter Solberg avfotografert i september i fjor. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Oliver Solberg om TV-kranglene: – Jeg er glad jeg viste fram mitt sanne jeg

Oliver Solberg (18) er glad for at familien ga et usminket bilde av virkeligheten i TV-serien «Team Solberg».

Nå nettopp

TV Norge-serien fulgte familien, bestående av Petter, Pernilla og Oliver, tett gjennom et år med oppturer og nedturer. Der viste de motorsportsglede, temperament, humor, tårer, kjærlighet og sterke familiebånd.

– Det var kult å vise det norske folk hvor mye jobb vi legger ned i dette. Jeg føler at det har gitt oss økt respekt, sier Oliver Solberg til VG foran Rally Estonia, den første VM-runden siden mars.

– Når folk ser at vi diskuterer ... At det går opp og ned, og at det ikke alltid er så lett, så kjenner de seg igjen. De kjenner seg også igjen i familiesituasjonene – med forholdet far og sønn, mor og sønn.

les også Petter Solberg: – Det er et veldig egoistisk liv

Blant scenene i «Team Solberg» er noen krangler mellom Petter og Oliver Solberg, blant annet en scene om ulike syn på trafikkregler. Sønnen angrer ikke at de slapp TV-fotografene til:

– Jeg er glad for at jeg slapp folk inn på meg. Jeg er glad at jeg viste frem mitt sanne jeg. Folk så oss som vi er. Jeg tror folk får respekt av det. At ikke noe er sminket.

– Har du fått mye respons?

– Det har vært veldig mange positive tilbakemeldinger. Jeg kan ikke huske å ha fått noe negativt. Folk som ikke er interessert i motorsport, kommer bort og sier at de likte å se hvor mye vi legger ned i dette.

les også Oliver Solberg trente for mye – fikk 64.000 kroner i bot

Pappa Petter Solberg er overbevist om at «Team Solberg» har vært positivt for sønnen.

– Oliver er ung, og jeg tror det var en veldig bra måte å gjøre ham kjent for det norske folk. I serien ser også folk hvor nær vi er hverandre hele tiden, og hvor hardt vi jobber. Og naturlig nok har alle oppfatninger av hvordan vi gjør ting.

– Har det vært mange negative reaksjoner?

– Ikke en eneste en! Jeg har fått veldig bra tilbakemeldinger, og jeg synes også serien ble veldig bra. De som laget «Team Solberg» var veldig enkle å jobbe med. De visste at vi drev med vårt, men de fikk lov til å henge på så mye de ville. Oliver syntes bare det var hyggelig og sosialt.

Sammen med kartleser Aaron Johnston står Solberg junior nå foran karrièrens femte VM-runde. Han debuterte i Wales i fjor – i det samme rallyet som pappa Petter sa takk for seg på topplan. Da hadde 18-åringen såvidt rukket å ta førerkort - et lite drama som også var en viktig del av «Team Solberg» da han først strøk på teorien.

VM-KLAR: Oliver Solberg må overholde mange corona-regler når rally-VM endelig trår på gassen igjen etter nedstengningen. Foto: PS 110 %

For to og en halv uke siden kjørte han inn til sin andre runde-seier i EM. Det skjedde i latviske Rally Liepaja, samme sted som han tok sin første seier ett år tidligere.

I juli debuterte han på asfalt i Rally di Roma Capitale, også det EM-runde , og kom på pallen. Da ble faren så imponert at han slet med å holde tårene tilbake.

Nå handler det altså om VM. Rally-gale Estland har for første gang VM-løp. Der kjørte Oliver Solberg i fjor - og vant klassen sin. Nå er han igjen klar for grusveiene i områdene ved blant annet Otepää - langrennsmetropolen der norske skiløpere boltrer seg.

PAPPAS BIL: Oliver Solberg kjører farens VW Polo i helgens VM-runde i Estland. Foto: PS 110 %

– Jeg tror dette kommer til å minne litt om VM-løpet i Wales. Veiene er så fine at jeg nok får bruk for toppfarten på bilen min.

Oliver Solberg Antall rally: 37. Antall rally vunnet: 9. Antall EM-runder: 3. Antall EM-runder vunnet: 2. Antall VM-runder: 4. VM-debut: Wales 2019. Vis mer

les også Oliver Solberg vant EM-runde

– Hva er den?

– 190 km/t.

– Tenker du spesielt på å vise deg fram nå som det er VM og alle teamsjefene er på plass?

– Selvfølgelig er VM spesielt, men jeg tenker ikke på det.

– Mange mener at du er favoritt blant R5-bilene. Hva sier du til det?

– Jeg kjenner jo veiene her litt, det er en fordel. Jeg håper at jeg kan kjempe i toppen.

Rally Estonia består av i alt 17 fartsetapper over 232 kilometer. Blant de såkalte R5-bilene er også Mads Østberg/Torstein Eriksen (Citroën), Ole Christian Veiby/Jonas Andersson (Hyundai) og Eyvind Brynildsen/Ilka Minor (Skoda), alle i den såkalte WRC2-klassen.

PS: Oliver Solberg kjører pappas VW Polo i Rally Estonia. Det skyldes at Skoda-teamet, som han har kontrakt med om VM-rundene, ble stoppet av corona-restriksjonene og derfor ikke kunne komme til Estland.

Publisert: 05.09.20 kl. 18:41