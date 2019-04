KJENDIS: André Villa har kanskje vært Norges Motorsportforbunds fremste profil. Han har ingenting med konflikten i forbundet å gjøre. Foto: Team Andre Villa

Kaos i NIF-forbund: – Situasjonen er krevende

Der hersker tilsynelatende krise og kaos i Norges Motorsportforbund. Et flertall i styret har ikke tillit til presidenten, det kryr av varslersaker og beskyldninger. NIF følger utviklingen nøye.

– Det er ingen tvil om at situasjonen i forbundet er krevende, og NIF følger prosessen fortløpende og vil vurdere aktuelle tiltak i tett dialog med Norges Motorsportforbund. Dette inkluderer mulig bistand og kvalitetssikring av innkalling og gjennomføring av ekstraordinært forbundsting, sier kommunikasjonsansvarlig Finn Aagaard i Norges idrettsforbund til VG.

Norges Motorsportforbund (NMF) skal holde ekstraordinært ting den 5. mai.

Det har lenge vært uro i NMF, men det tok av for alvor den 18. mars da det dukket opp en pressemelding i norske redaksjoner.

President og styreleder Per Velde i Norges Motorsportforbund har ikke lenger forbundsstyrets tillit, het det i pressemeldingen.

– Det vil bli innkalt til ekstraordinært forbundsting så snart som mulig. Et klart flertall i forbundsstyret stemte for generell mistillit til Per Velde under gårsdagens styremøte.

Men Norges idrettsforbund måtte fortelle at presidenten ikke kunne fjernes uten videre. Styret besluttet derfor å overlate til et ekstraordinært ting om det skal velges en ny president. Alle styrerepresentantene har stilt plassene til disposisjon.

– Dette er i tråd med gjeldende demokratiske spilleregler i vår idrettsorganisasjon, fortalte Aagaard og fastslår at NIF «fortløpende vil vurdere relevante tiltak som kan bidra til at forbundet kan fortsette å løse sine kjerneoppgaver».

I sin «presidentblogg» avslørte Per Velde noe senere at forbundet «i fjor behandlet over 20 varselsaker og bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte og medarbeidere. De fleste fra perioden 2012-2014, men også noen av nyere dato. Heldigvis ingen med seksuell karakter». Velde har meldt til Aftenposten at dreier det seg om «uakseptabel oppførsel, hersketeknikker og utskjelling». – Varslersakene er i all hovedsak lukket, sier den ferske generalsekretæren Tony Isaksen til VG.

Denne uken kom presidenten med ny blogg der det blant annet sto at «noen av sakene minner om personforfølgelse».

Samtidig har debatten gått på Norges Motorsportforbunds gruppe på Facebook. Den tidligere motocross-stjernen Kenneth Gundersen har jobbet som landslagstrener, men fikk ikke fortsette. – Det har ingenting med varslersakene å gjøre, sier verneombud Marthe Moen Hagen til VG.

På Facebook skrev sportssjef Tommy Rovelstad en «takk» til Gundersen. Gundersen angrep deretter flere i miljøet med kritiske innlegg i en senere slettet Facebook-tråd på Norges Motorsportforbunds side.

Den siste posten på Facebook-siden er nå «Etiske retningslinjer i Norges Motorsportforbund». I praksis er det regler for nettvett på sider som administreres av forbundet.

På den samme Facebook-siden så generalsekretær Isaksen seg nødt til å komme med en henstilling her om dagen:

– Det har nå i altfor lang tid vært et støynivå i Norges Motorsportforbund som hindrer planlegging og utvikling. Det har ikke blitt vist høy nok respekt for demokratiske prosesser – og det er nå på tide at vi rydder opp en gang for alle, slik at vi får den respekten vi fortjener, skrev generalsekretæren og fortsatte med at «mange stiller spørsmål vedrørende seriøsiteten i vårt forbund for tiden, og det skjønner jeg godt».

STJERNE: Marit Strømøy kjører båtrace og kanskje den største stjernen i Norges Motorsportforbund akkurat nå. Hun har ingenting med konflikten i forbundet å gjøre. Foto: Vittorio Ubertone ubertone@400as

Uro i Norges Motorsportforbund er ikke noe nytt. En viktig årsak til stridighetene har vært at forbundet består av fire ulike sporter – med ulike interesser: båt, motorsykkel, radiostyrt motorsport og snøscooter. Videre er det for eksempel under motorsykkel en rekke grener, som motocross, roadracing og trial.

VG kjenner til at det er laget en rapport på bestilling fra Norges idrettsforbund om forholdene i motorsportforbundet. Finn Aagaard opplyser til VG at de ikke vil gi innsyn i slike «interne saksdokumenter».

President Per Velde ønsker ikke å kommentere så mye overfor VG, men bekrefter at han stiller til gjenvalg på det ekstraordinære tinget.

– Hvordan ser du på å få mistillit fra et flertall i styret?

– Det må du nesten spørre flertallet i styret om.

– Norges idrettsforbund snakker om en «krevende situasjon»?

– Det har vært krevende, ja, men nå må vi se fremover.

Presidenten viser til generalsekretær Tony Isaksen for flere kommentarer. Han startet i jobben så sent som i januar.

– Jeg kan bekrefte at vi har en situasjon i forbundet som ikke er bra, men håper at vi snart kan legge det bak oss, sier Isaksen til VG.

– Det ekstraordinære tinget blir en viktig dato for oss. Vi må erkjenne at det har skjedd mye som ikke har vært konstruktivt for forbundet. Vi trenger en opprydding. Vi trenger ro for å kunne jobbe konstruktivt for å realisere utøvernes og forbundets målsettinger.

Ifølge innkallingen til det ekstraordinære tinget, er første sak «Vurdering av mistillit mot president Per Velde». På VGs spørsmål om dette er i tråd med Norges Idrettsforbunds lover, svarer Finn Aagaard i NIF:

– Ethvert særforbund er et selvstendig rettssubjekt og forbundsstyret fatter således selvstendige styrevedtak, også hvilke saker som skal fremmes til forbundstinget. Dette strider således ikke mot NIFs lov.

PS: I motsetning til Norges Bilsportforbund er Norges Motorsportforbund en del av Norges idrettsforbund. De har – enkelt sagt – ansvaret for all motorsport som ikke foregår på fire hjul.

