Lover at dette ikke skal skje igjen: − Gudskjelov

Formel 1-føreren Esteban Ocon (26) har fått en beklagelse og håper at han aldri mer skal oppleve marerittet i Aserbajdsjan Grand Prix søndag.

Der var Alpine-føreren nær ved å kjøre ned mennesker som hadde blitt sluppet ut i pitlane - før løpet var over.

– FIA og Formel 1 har beklaget, sier han til Sky Sports.

FIA er det internasjonale bilsportforbundet.

– De forsikret at dette ikke kom til å skje mer. Gudskjelov skjedde det ingenting, og alt er bra fra nå.

I vinduet over kan du se hva som skjedde da Esteban Ocon kom inn for dekkbytte på den nest siste runden - fordi han inntil da ikke hadde vært inne til dekkbytte.

Arrangøren hadde allerede da sluppet pressefotografer og andre inn i pitlane, og det kunne ha gått fryktelig galt. Flere måtte hoppe unna. Ocon måtte bremse opp.

– Det skal selvfølgelig ikke være noen i pitlane før etter at vi har kjørt. FIA har forsikret oss om at de sørger for å endre protokollen og sørge for at det ikke er noen i pitlane før vi er i mål, så jeg er sikker på at vi ikke kommer til å se det igjen, sier Ocon til Sky.

Juryen innrømmet at det var heldig at ingen ble skadet i hendelsen, skriver Sky.

Sergio Pérez vant løpet foran Red Bull-kollega Max Verstappen.

Denne helgen er det Formel 1-løp i Miami. Viaplay sender til disse tidene: Fredag 19.55 og 23.25. Lørdag 18.25 og 21.30 (kvalifisering). Søndag 20.30 (studio) og 21.25 (løp).