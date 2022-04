BETENKT: Max Verstappen har kommet til mål i bare ett av tre VM-løp hittil i 2022.

Slår tilbake mot Verstappens «skilpadde»: − Hovedfunksjonen er sikkerhet

Det internasjonale bilsportforbundet slår tilbake etter at Max Verstappen (24) kalte sikkerhetsbilen for en «skilpadde» etter Formel 1-løpet i Australia.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mens det i de to første Formel 1-løpene denne sesongen ble brukt en Mercedes med 730 hestekrefter, ble det i Australia brukt en Aston Martin med 528 hestekrefter.

Etter at Verstappen hadde opplevd en ny skuffelse med sin Red Bull-bil denne sesongen, mente han at sikkerhetsbilen hadde kjørt som en «skilpadde» og sa:

– Sikkerhetsbilen til Mercedes er raskere på grunn av den ekstra aerodynamikken. Aston Martin er veldig treg. Den trenger definitivt mer grep, for dekkene våre var steinkalde, sa nederlenderen ifølge Reuters.

Torsdag kom «tilsvaret» fra det internasjonale bilsportforbundet:

– FIA vil gjerne gjenta at hovedfunksjonen til sikkerhetsbilen, selvfølgelig, ikke er direkte hastighet, men sikkerheten til sjåfører, jury og banemannskaper, heter det i en uttalelse.

FIA skriver også at påvirkningen av sikkerhetsbilens hastighet på formel-bilene er underordnet, siden det viktige er å «kjøre på en sikker måte til enhver tid».

Tysk sjåfør

Sikkerhetsbilen, Aston Martin eller Mercedes, blir kjørt av tyske Bernt Mayländer. Han måtte ut på banen to ganger i Australia sist helg.

Ferraris Charles Leclerc, som har vunnet to av tre løp så langt denne sesongen, sa også at han ønsket at sikkerhetsbilen skulle gå fortere:

– Jeg ville klage, men så sjekket jeg hvor mye sikkerhetsbilen skled i svingene, og jeg tror ikke det var noe mer han kunne gi, så jeg ville ikke legge for mye press, sa Leclerc til mediene.

George Russell (Mercedes) på sin side uttrykte at Mercedes’en var omtrent fem sekunder raskere per runde enn Aston Martin-bilen.

På Twitter uttrykker Viaplays Stein Pettersen sin forundring over uttalelsen fra FIA:

Neste Formel 1-løp går på Imola neste helg. Der er det både sprintløp og vanlig løp. Charles Leclerc (Ferrari) leder VM etter tre løp med 71 poeng. George Russell (Mercedes) på 2. plass har 37 poeng. Fjorårets to store navn, Max Verstappen og Lewis Hamilton, er henholdsvis nummer seks og fem så langt.