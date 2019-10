RALLY-STJERNE: Jari-Matti Latvala Foto: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Rally-stjernen og modellen går fra hverandre – skylder på media

Rally-stjernen Jari-Matti Latvala (34) og modellen Maisa Torppa (28) meddeler på Instagram at de går hver til sitt.

Det spesielle er at de skylder på media for at det skjer.

– Fordi vi elsker hverandre så uendelig, lar vi hverandre gå og fortsetter å være venner. Vi må begge ha mulighet til en normal og fredelig hverdag, og de finske mediene vil ikke gi oss det, så lenge vi lever som et par, heter det i en felles meddelse på Maisa Torppas Instagram-konto.

– Vi er begge for følsomme personligheter til å motstå denne typen mediepress. Vi forblir venner og støtter hverandre i alt. Vi har ikke tenkt å kommentere ytterligere, og nå håper vi på fred.

Mens Jari-Matti Latvala i mange år har vært en av verdens beste rallyfører og konkurrert med Petter og Henning Solberg, Andreas Mikkelsen og Mads Østberg, er Maisa Torppa kjent i Finland som modell. Hun jobber også som flyvertinne.

Hun forteller at hun nylig var i deres andre hjem, i Monaco, for å hente noen papirer og se venner (mange av de finske motorsportsstjernene bor der).

– Da jeg kom tilbake torsdag, oppdaget jeg til mitt sjokk at det sto et TV-team og ventet på meg i ankomsthallen. Da skjønte vi begge at grensen var nådd. Jari-Matti og jeg kom fram til selv om vi elsker hverandre mest i verden, kan ingen av oss tåle denne type jakt.

Da de ble sammen tidlig i 2016, ble det stor oppmerksomhet. Motorsportsstjerner har høy status i Finland, og Maisa Torppa var også kjent.

– Allerede for tre og et halvt år siden var vi overrasket over hvor mange som var interessert i forholdet mellom oss. Vi ga noen få intervjuer og forventet at det ville roe seg, skriver Torppa.

– Vi er skilt, og jeg har ingenting annet enn godt å si om Maisa, sier Latvala i et intervju med Ilta Sanomat fredag.

Jari-Matti Latvala har kjørt 207 VM-løp og har 18 seirer. Dermed er han fem bedre enn Petter Solberg. Til gjengjeld har nordmannen VM-gull, mens Latvala har tre sølv og to bronse. 2019 er første gang på ti år finnen står uten VM-seirer.

