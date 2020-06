BETENKT: Lewis Hamilton fotografert i Australia i mars 2020. Foto: WILLIAM WEST / AFP

Verdensmesteren: Rasisme tvang meg til å lære karate

Formel 1-kongen Lewis Hamilton (35) har vært en av de klareste sportsstemmene i rasisme-debatten. Nå tar han bladet fra munnen og deler også personlige erfaringer.

For en uke siden gikk verdensmesteren i strupen på sine Formel 1-kolleger da han kritiserte dem for deres taushet etter George Floyds dødsfall i Minneapolis. Politimannen som presset kneet sitt mot halsen til afroamerikanske Floyd, er drapssiktet.

– Jeg ser de av dere som forblir tause, noen av dere de største stjernene, likevel forblir dere tause midt i urettferdigheten, skrev motorsportsstjernen på Instagram. I løpet av få timer hadde mange Formel 1-stjerner kommet med sin støtte på sosiale medier.

Nå har Hamilton igjen tatt til Instagram. Der avslører Lewis Hamilton ubehagelige minner fra sin barndom.

– Jeg har lest hver dag for å forsøke å være oppdatert på alt det som skjer i vår kamp mot rasisme, og det har vekket så mange smertefulle minner fra min barndom til live, skriver han.

– Levende minner om de utfordringer jeg møtte da jeg var barn, og som jeg er sikker på at mange dere som har opplevd rasisme eller annen form for diskriminering, har møtt. Jeg har snakket så lite om mine personlige erfaringer, fordi jeg ble lært å holde det for meg selv.

Hamilton fortsetter:

– Men da jeg var borte fra banen, ble jeg mobbet, slått og den eneste måten jeg kunne bekjempe det på, var å lære å forsvare meg selv, så jeg begynte på karate. De negative psykologiske konsekvensene kan ikke måles.

Verdensmesteren mener altså at mobbingen fra barndommen fortsatt påvirker ham.

– Der er derfor jeg kjører som jeg gjør, det er langt mer enn enn bare en sport. Jeg kjemper fortsatt.

Lewis Hamilton sier at han takker Gud for at han hadde sin far, «en sterkt svar figur, som jeg kunne se opp til, og som forsto meg og ville stå ved min side uansett hva som skjedde».

– Likhet er avgjørende for fremtiden vår, vi kan ikke slutte å kjempe denne kampen, skriver superstjernen, som har vunnet Formel 1-VM de siste tre årene og totalt seks ganger.

Hamiltons mor, Carmen, er hvit britisk, mens faren Anthony er svart britisk. Lewis har sagt at han føler seg som svart.

PS: Formel 1-VM starter opp i begynnelsen av juli med løp på Red Bull Ring i Østerrike.

Publisert: 06.06.20 kl. 23:20

