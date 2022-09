1 / 4 VANT: Max Verstappen vant på Monza etter å ha avsluttet løpet bak sikkerhetsbilen. Det var verken Charles Leclerc, som endte på 2.plass, eller Ferrari-fansen fornøyd med. VANT: Max Verstappen seiret på Monza etter å ha avsluttet løpet bak sikkerhetsbilen. Max Verstappen. forrige neste fullskjerm VANT: Max Verstappen vant på Monza etter å ha avsluttet løpet bak sikkerhetsbilen. Det var verken Charles Leclerc, som endte på 2.plass, eller Ferrari-fansen fornøyd med.

Verstappen og løpsledelsen ødela festen for sinte Ferrari-fans

Sikkerhetsbil noen runder før mål holdt på å skape ny dramatikk på Monza. Men Ferrari-fansens drøm om seier hjemme røk. Max Verstappen (24) ødela den italienske festen ved å vinne foran Charles Leclerc (24).

Sinte og pipende italienske tilskuere forlot hoderystende banen over at løpet ble avsluttet bak sikkerhetsbil.

– Et skikkelig antiklimaks for alle, sier Viaplay-ekspert Henning Isdal.

– Det skal ikke være slik at et løp skal avgjøres på denne måten. Årets kjipeste avslutning av et Formel 1-løp.

Verstappen og Leclerc hadde to forskjellige strategier. Leclerc var tidlig inne og byttet til mediumdekk, og deretter til softdekk etter 34 runder.

Max Verstappen derimot var ikke inne før etter 26 runder. Han byttet da fra softdekk til mediumdekk som skulle holde resten av løpet.

Men så ble det sikkerhetsbil fem runder før mål - og begge gikk i pit for å bytte til softdekk.

Det endte med at løpet måtte avsluttes bak sikkerhetsbil etter at arrangørene hadde brukt lang tid på å fjerne bilen til Daniel Ricciardo. McLaren-føreren stoppet hele seks runder før mål. Likevel kom ikke løpet i gang igjen.

– Sikkerhetsbilen ble sendt ut for sent, sier ekspertkommentator Henning Isdal på Viaplay-sendingen.

– Har løpsledelsen mistet hodet helt, fortsetter Isdal når bilene ikke ligger i den rekkefølgen de skulle ha ligget.

– Dette vil skape ny debatt om reglene for sikkerhetsbil, sier Isdals kollega Atle Gulbrandsen.

– Om man finner på noe som unngår at løp kan avsluttes bak sikkerhetsbil.

Verstappens tok sin femte strake seier og den ellevte i 2022. Han er på god vei mot å forsvare sin VM-tittel, som han måtte kjempe så hardt for i fjor. Charles Leclerc ble altså nummer to og George Russell nummer tre. Carlos Sainz og Lewis Hamilton fulgte deretter.

– Verstappen vinner fortjent. Red Bull velger riktig strategi hver gang, sier eksperten Stein Pettersen på Viaplay-sendingen.

– Vi hadde en god løpsbil, sier Verstappen i et intervju vist på Viaplay.

– Jeg er veldig fornøyd med prestasjonen. Det er synd at løpet ble avsluttet som det ble. Men Max viste at han var den beste føreren i dag, sier Red Bull-sjef Christian Horner, som mener at de hadde den raskeste bilen på banen.

Det var et veldig spesielt startfelt, fordi ni av de 20 førerne hadde ulike straffer som gjorde at de ikke kunne starte i samme posisjon som de kom i kvalifiseringen.

Max Verstappen avansert raskt fra syvende startposisjon og fram til å ligge som nummer to bak Charles Leclerc.

Leclerc overtok ledelsen da Verstappen var inne til dekkbytte. Han var nesten ti sekunder foran Verstappen, men nederlenderen tok innpå for hver runde. Da Leclerc gikk inn og byttet til softdekk, overtok Verstappen ledelsen. Nær 20 sekunder skifte dem i Verstappens favør da Leclerc kom ut på banen igjen. Det forspranget klarte Leclerc aldri å ta igjen.

– Det var frustrerende. Jeg hadde håpet at løpet kunne ha startet igjen etter sikkerhetsbilen. Det var synd, sier Leclerc i et intervju vist på Viaplay.

Nyck de Vries er på mange måter helgens navn i Formel 1. Han imponerte i kvalifiseringen, og fortsatte i løpet der han ble nummer ni. Helgens prestasjon var en meget god søknad til kontrakt med et Formel 1-team i 2023. Han måtte steppe inn i Williams-teamet i all hast lørdag morgen da Alex Albon måtte blindtarmopereres. Dette var nederlenderens aller første Formel 1-løp, og han var langt bedre enn teamkollega Nicholas Latifi.

– Jeg er ikke overrasket når jeg ser CV-en til de Vries, sier en imponert Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen på direkten.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg er glad for at jeg fikk muligheten og tok den, sier de Vries, som er en god venn med Norges rallystjerne Andreas Mikkelsen og også kjenner Dennis Olsen godt.

– Hans personlighet er så bra. Ingeniørene måtte forklare han alt. Dette er fantastisk, sier Williams-sjef Jost Capito - som var sjef for Mikkelsen da nordmannen tok tre VM-medaljer i rally.

Verstappen har nå 117 poengs forsprang til Leclerc i VM-sammendraget.

– Matematisk kan de fortsatt ta ham igjen, men han er i en god posisjon, sier Red Bull-sjef Christian Horner beskjedent til Viaplay.

Resultater:

1. Verstappen (Red Bull), 2. Leclerc (Ferrari), 3. Russell (Mercedes), 4. Sainz (Ferrari), 5. Hamilton (Mercedes), 6. Perez (Red Bull), 7. Norri (McLaren), 8. Gasly (AlphaTauri), 9. De Vries (Williams), 10. Zhou (Alfa Romeo), 11. Ocon (Alpine), 12. Schumacher (Haas), 13. Bottas (Alfa Romeo), 14. Tsunoda (AlphaTauri), 15. Latifi (Williams), 16. Magnussen (Haas).