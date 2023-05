NY NEDTUR: Dennis Hauger endte nest sist i sprintløpet i Monaco.

Monaco-nedturen fortsetter for Hauger

Dennis Hauger (20) sin fiaskohelg fortsetter. Nedturen fra Formel 2-kvalifiseringen forplantet seg videre til lørdagens sprintløp og løpet var mer eller mindre over etter en halv runde i Monaco.

Forrige sesong startet Dennis Hauger fra andre startposisjon og vant sprintløpet i Monaco. I årets utgave må han se seg selv i den helt andre enden.

Etter 30 runder endte 20-åringen på 16. plass – et resultat av fredagens fadese.

For kvalifiseringen til helgens to løp i Monte Carlo i Monaco ble en kjempenedtur for Hauger som bare klarte en 17. plass.

Det gjorde Aurskog-gutten sjanseløs i lørdagens sprintløp. Gateløpet i Monaco er blant de trangeste på kalenderen, og forbikjøringer er nærmest umulig.

– Det er som det er her. 17. startspor i dag blir ekstremt vanskelig. Det kommer til å bli et tog, sa pappa Tom Erik Hauger til Viaplay før løpet.

– Klarer han fem plasser så er han heldig, men da er man fortsatt utenfor poengplass, så det er ikke noe å satse bilen på. For her skjer det veldig mye når man skal kjøre forbi, sa han.

Det fikk pappa Hauger rett i. Det gikk nemlig galt allerede på den første runden – men det var ikke sønnens skyld.

Nok en gang Nok en gangNovalak var mannen som krasjet under fredagens kvalifisering, rett før Hauger var på vei til å sette en forbedret kvalik-tid. Kvaliken ble stoppet og Hauger ble værende på 17. plass. stakk Clement Novalak kjepper i hjulene for Hauger. Franskmannen kjørte på Kush Maini som spant rundt. Det gjorde at de fire bilene bak måtte stoppe helt opp, inkludert Hauger, og havnet langt bak feltet.

Sikkerhetsbilen måtte inn:

– Det er en kjempefordel for Dennis, da har han muligheten til å ta igjen feltet, sa Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

Men etter å ha vært inne til pit for å bytte en skadet frontvinge, ble luken opp til feltet for stor, og idet sikkerhetsbilen kjørte ut igjen lå Hauger omtrent en halv runde bak på 19. plass.

Med åtte runder igjen fikk nordmannen imidlertid en mulighet til å klatre et par plasser. Sikkerhetsbilen måtte igjen ut etter et nytt uhell, men Hauger ble værende bakerst.

22 førere startet sprintløpet. Av de 17 bilene som fullførte endte Hauger helt sist, men med en tidsstraff til Novalak etter uhellet på første runde klatret Hauger én plass opp til 16.

Red Bull-junior Ayumu Iwasa tok seieren, mens Haugers teamkollega Jehan Daruvala tok annenplass.

Vil du lese mer om førerne, lagene, banene og duellene i 2023-sesongen? VGs store Formel 1-magasin kan kjøpes i vår nettbutikk (fri frakt!).