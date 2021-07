TETT: Det var en voldsom duell mellom Max Verstappen (nærmest) og Lewis Hamilton da de krasjet i høy fart midt i første runde. Foto: PETER CZIBORRA / X03812

Voldsom krasj mellom Verstappen og Hamilton

Formel 1-rivalene Max Verstappen (23) og Lewis Hamilton (36) kjørte i rundt 280 km/t da de krasjet voldsomt på Silverstone-banen søndag.

Av Ole Kristian Strøm

– Lewis har all skylden for dette. Han skulle ikke vært i den posisjonen. Takk Gud for at Max kunne gå uskadet ut av bilen, sier Red Bull-sjefen Christian Horner i en kommunikasjon som blir vist på Viaplay. Uttalelsen kommer til Formel 1s racedirektør Michael Masi - og er tydelig et press fra Red Bull-teamet. Horner mener at Verstappen lå klart først da det skjedde.

Mercedes-sjef Ron Meadows derimot forsvarer – ikke uventet – Hamilton.

– Jeg ga gutten plass, hevder Lewis Hamilton selv på teamradioen.

– Dommerne kommer til å se på dette. Lewis Hamilton risikerer en straff, sier eksperten Henning Isdal på sendingen. Han antyder at hastigheten var 280 km/t da de krasjet.

– Spørsmålet er hvordan dette kommer til å påvirke forholdt mellom Verstappen og Hamilton i resten av sesong, sier hans kommentatorkollega Atle Gulbrandsen.

Max Verstappen hadde beste startspor, mens Lewis Hamilton hadde den beste starten. Det var veldig jevnt de første svingene – men med Verstappen først.

Sammenstøtet skjedde i Copse-svingen, der Hamilton prøvde seg på «inneren» av Verstappen.

Nederlenderen fløy inn i dekkbarrieren i voldsom fart. Han klatret ut av bilen, men det var tydelig at han hadde fått seg en hard smell og holdt seg til beina.

– Vi skal være glad for at det har gått så bra for Verstappen, sier Henning Isdal på Viaplay-sendingen.

– Han kommer til å kjenne det der noen dager fremover. Her har Verstappen fått mye juling.

– Vi har ventet lenge på det første sammenstøtet mellom dem, nå får vi det her på Silverstone, sier Atle Gulbrandsen.

På teamradioen spurte Lewis Hamilton sjefene sine om hvordan det hadde gått med Verstappen i smellen.

Verstappen Red Bull-bil har fått skader for mange millioner kroner.

Løpet er foreløpig stoppet, og det blir restart. Hamiltons bil er lite skadet, og han kommer til å starte igjen. Verstappens bil er fullstendig maltraktert.

Charles Leclerc kjørte fram i ledelsen etter krasjen mellom Verstappen og Hamilton.

Max Verstappen vant lørdag tidenes første sprintløp i Formel 1 – og hadde dermed beste startspor i søndagens Grand Prix. Han hadde Lewis Hamilton ved siden av seg.

Lewis Hamilton vant sist i Spanias Grand Prix den 9. mai. Siden den gang har Red Bull dominert.

Verstappen ledet før søndagens Grand Prix VM med 185 poeng mot Hamiltons 152. Red Bull-førerne har vunnet de fem siste Formel 1-løpene. Max Verstappen har vunnet fire av disse og har på den måten tatt et grep om VM-ledelsen.