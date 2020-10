REKORD: Hamilton har nå vunnet 92 Grand Prix i Formel 1. Det er et historisk antall. Foto: James Moy / James Moy Photography/PA Images

Hamilton slo Schumachers legendariske rekord

Etter et dramatisk løp vant Lewis Hamilton (35) Portugal Grand Prix. Med seieren slettet han Michael Schumachers legendariske seiersrekord i Formel 1.

Nå nettopp

Seieren i Portugal gjør at Hamilton nå har klart å ta hele 92 seire i Formel 1. Det har ingen klart før ham i historien, og gjør at han sletter legendariske Michael Schumachers rekord på 91 seire før han la opp. Hamilton har nå sikret seg en plass blant Formel 1-sportens fremste legender.

Schumacher vant sitt siste Grand Prix i Kina i 2006, like før han la opp for første gang. Han gjorde senere comeback, men klarte aldri å vinne igjen. Da Schumacher abdiserte tronen tok Hamilton direkte over. Han vant sitt første Grand Prix året etter, i Canada i 2007.

– Jeg trodde aldri jeg skulle være i nærheten av han og rekordene hans. Det er en utrolig ære, sa Hamilton i et intervju på Viasat etter han tangerte rekorden for to uker siden.

Om han vinner et nytt VM-gull, tangerer han også tyskerens syv VM-titler. Han leder allerede med hele 76 poeng ned til lagkameraten Valtteri Bottas på andreplass i tittelkampen, og det gjenstår kun fem Grand Prix denne sesongen.

JUBEL: Her passerer Hamilton målstreken, og vinner sin 92. seier. Foto: JOSE SENA GOULAO / X01348

Men Hamilton vant ikke uten dramatikk. Fra førsteposisjon på startstreken ramlet han helt ned til tredjeplass etter kun et par runder rundt banen i Portugal, uten å ha gjort noen åpenbare feil.

Engelskmannen slet med å få varme og grep i hjulene i åpningen, og ble passert av både lagkamerat Bottas og McLarens Carlos Sainz. Men etter hvert som løpet utviklet seg fikk Hamilton opp dampen. Først passerte han Sainz, og så startet jakten på Bottas. Over fire runder knappet han inn på lagkameraten.

les også Raste etter kaos-krasj: – Vil de drepe oss?

På den 20. runden fikk han tak i dragsuget til finnen, og passerte enkelt. Hamilton så seg aldri tilbake, og distanserte både Bottas og hele resten av feltet, som han har gjort mange ganger i år. Nå har han vunnet 8 av 12 Grand Prix denne sesongen.

Bottas ble nummer to, mens Max Verstappen var siste mann på pallen.

DUELL: Hamilton (bak) tok igjen Bottas (foran), og passerte til slutt finnen. Foto: XPB / XPB Images/PA Images

Publisert: 25.10.20 kl. 15:43