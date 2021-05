I Bahrain kjørte han forbi Lewis Hamilton og kunne ha vært på vei til seier. Men så fikk han ordre fra teamledelsen - som igjen hadde ordre fra juryen - om at han måtte la Hamilton kjøre forbi ham. Grunn: Verstappen hadde kjørt utenfor banegrensen da han skulle passere Hamilton.

I selve løpet i Portugal skjønte Red Bull at seieren røk til Hamilton. Derfor hentet de Verstappen inn for dekkbytte, slik at han skulle notere beste rundetid og dermed få bonuspoeng i VM. Det klarte han. Men igjen ble tiden strøket fordi han hadde kjørt utenfor. Og Mercedes Valtteri Bottas fikk beste rundetid.