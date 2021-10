KRANGEL? Max Verstappen (t.h) og Red Bull er kritiske til motoren Mercedes og Lewis Hamilton (midten) bruker.

Red Bull «stiller spørsmål» ved Hamiltons motor: − 15–20 km/t raskere

Kampen mellom Max Verstappen (23) og Lewis Hamilton (36) går videre. Nå seiler det opp en krangel om Mercedes-teamets motor.

Av Ole Kristian Strøm

For hos Red Bull var det blandede følelser etter at Max Verstappen sist søndag tok tilbake ledelsen i VM da han kom på 2. plass i Tyrkia Grand Prix. Lewis Hamilton (Mercedes) ble nummer fem - og ligger dermed seks poeng etter nederlenderen totalt.

Men: Red Bull-sjefene mener at Hamilton på rette strekninger kjørte «15 til 20 km/t raskere» enn Verstappen og Red Bull.

– Vi har stilt et par spørsmål, sier Red Bull-sjefen Christian Horner diplomatisk.

Årsaken til at Hamilton «bare» ble nummer fem skyldtes i stor grad ti plassers straff på startplaten - fordi Mercedes valgte å skifte til sin fjerde motor for sesongen (inntil tre motorer kan brukes uten å få straff). Dessuten bommet muligens Mercedes med strategien i Tyrkia (derom strides de lærde).

Etter sommerferien har Mercedes vært det sterkeste teamet i Formel 1, men spesielle omstendigheter har gjort at det ikke er så synlig på sammenlagtlisten. Men Hamilton vant i Sotsji (etter at Red Bull hadde byttet til sin fjerde motor), og i Tyrkia vant Hamilton kvalifiseringen. Så dominerte Mercedes-kollegaen Valtteri Bottas løpet i Tyrkia (der Hamilton altså måtte starte fra 11. beste posisjon).

Mercedes-bilene er på fremmarsj. Det bekymrer selvsagt Red Bull-sjefene.

– De har tatt et stort steg på rette strekninger, sier teamsjef Christian Horner til RTL.

– Tidligere klarte vi å jevne ut det med våre små vinger, men nå er vi ikke nærheten av deres fart.

– Hamilton hadde tross den større bakvingen en klar fordel på rettstrekkene. Nå må vi maksimere vår pakke. Det er veldig overraskende at de har tatt et så stort steg med sin forbrenningsmotor, sier Horner - og bruker uttrykket som ofte brukes i Formel 1: «power unit».

Så til poenget:

Red Bull-teamet har henvendt seg til FIA (det internasjonale bilsportforbundet) for å få klarhet i at Mercedes følger reglene. Ifølge Horner er det ingen protest. I hvert fall ikke ennå.

Horner sier til RTL at de har stilt noen spørsmål. Ifølge Horner er det andre som har gjort det samme.

– Nå er det opp til FIA å se på dette og gjøre en kontroll. Når man har en høyere fart på rettstrekken uten DRS enn med, så er det veldig imponerende, sier han.

Han mener altså at forskjellen var 15–20 km/t, og nå venter Austin i USA - en bane som passer Hamilton veldig bra.

DRS - drag reduction system - er et system for å redusere luftmotstanden på Formel 1-biler. DRS-systemet åpner en del av bakvingen på bilen som ønsker å kjøre forbi, slik at luftmotstanden reduseres på denne. Bilen foran har ikke lov å åpne vingen. På den måten skal det bli lettere å kjøre forbi.

Mercedes har vunnet fire av dem fem siste løpene. Hamilton har tatt tre av disse seirene.

– Farten hans er fenomenal. Vi må få større fart på rettstrekkene. Det kommer et par baner som passer oss bra, men først Austin, som passer Hamilton.

Horner og Red Bull har derimot store forhåpninger til Mexico og Brasil.

Hans ofte frittalende rådgiver, Helmut Marko, er av samme oppfatning:

– Det er et mysterium for meg hvilken motorkraft Mercedes har funnet siden løpet på Silverstone, sier østerrikeren til Sport1.

– Honda må nå trappe opp, ellers må vi kompensere for ulempen i chassiset, sier Marko. Red Bull har altså Honda som motorleverandør. Honda forlater Formel 1 som motorleverandør fra 2022, men opplyste sist uke at de fortsatt kommer til å samarbeide nært med Red Bull.

Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen er en av Norges fremste Formel 1-eksperter. Han sier dette om årets store duell mellom Red Bull og Mercedes:

– Mercedes har vært dominerende i Formel 1 de siste årene og var storfavoritter også foran årets sesong. Så har Red Bull overrasket positivt, og akkurat nå leder Verstappen VM.

– Men jeg tror du nå ser resultatet av Mercedes sin erfaring, og at de vil være sterkere enn Red Bull i høst. Derfor har jeg mest tro på at Hamilton vinner i år igjen, men jeg tror og håper det blir jevnt og kamp helt til mål, sier Gulbrandsen.