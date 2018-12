RALLYCROSS-STJERNE: Petter Solberg. Foto: Tony Welam

Petter Solberg må trekke seg fra VM i 2019

Petter Solberg og hans VW-team blir ikke å se i rallycross-VM i 2019. Det er blitt klart fredag.

Årsaken er at VW-konsernet ikke er fornøyd med deltakelsen i rallycross-VM . Bilfabrikkene forsvinner fra mesterskapet på rad og rekke.

Petter Solberg (44) og hans teamkollega Johan Kristoffersson har dominert verdensmesterskapet de siste årene. Nå er det slutt. I hvert for 2019.

– Det gir ikke mening å satse inn i 2019. Men det er viktig å forstå at dette bare er en pause, ingen slutt, sier Solberg selv.

– Dessverre er situasjonen dramatisk endret ved at tre fabrikksteam - eller fabrikkstøttede team - har trukket seg fra VM. Derfor måtte vi revurdere vårt engasjement i mesterskapet, sier VW-konsernets motorsportssjef Sven Smeets i en pressemelding.

De siste årene har Audi, Ford, Peugeot og Volkswagen alle vært med i rallycross-VM i team med sterk tilknytning til bilfabrikkene.

– Vi kom til at vi ikke fortsetter i 2019, fordi det er stor usikkerhet om hvem som kommer til å være med i mesterskapet neste sesong, sier Smeets i pressemelding fra VW.

Petter Solbergs rallycross-team har hatt støtte fra både Volkswagen i Sverige og Volkswagen internasjonalt i en satsing som har gitt fullt hus i 2017 og 2018: Gull både i den individuelle konkurransen og i lag-mesterskapet. VG antar at VW har bidratt med biler og tjenester til en verdi av rundt 75 mill. kroner hvert av de to årene.

Meningen er at VM i rallycross skal kjøres med elektriske biler om få år. Bilfabrikkene er misfornøyde med at promotoren IMG og det internasjonale bilsportsforbundet FIA ikke har planene for dette på stell. Volkswagen uttrykker imidlertid at de er interessert i å være med i et el-VM i rallycross i fremtiden.

Teamsjef i Petter Solberg-teamet, kona Pernilla, sier til parcferme.no at de nå vil jobbe med andre planer i 2019 - men det blir altså ikke i rallycross.

Den andre norske toppføreren i rallycross-VM, Andreas Bakkerud, står også uten arbeidsgiver.