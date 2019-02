DEBUT: For første gang kjørte Mads Østberg sin nye Citroën R5 i Rally Hadeland. Det fungerte ikke veldig bra. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Østberg oppgitt over den nye bilen i rally-NM: – Stor jobb til VM

LYGNA (VG) Mads Østberg (31) gadd ikke å legge skjul på at den nye bilen ikke leverte i NM-runden i rally på Hadeland.

Publisert: 06.02.19 12:47







– Vi har en stor jobb å gjøre foran VM-runden i Sverige. Vi begynner fra bunnen, sier østfoldingen til VG mens snøføyka står inn over langrennsstadion på Lygna, der Rally Hadeland hadde start og mål.

Han ble nummer to bak Ole Christian Veiby i årets andre NM-runde, men Østberg var likevel oppgitt over bilen, som han debuterte med. Det var midt i januar det ble kjent at han skulle kjøre for Citroën i årets VM - med R5-bilen i det såkalte WRC2-mesterskapet.

En del av «pakka» var at Østberg skulle hjelpe til med å utvikle den nye bilen, som slett ikke ble noen suksess da den kom i fjor.

– Vi visste at dette prosjektet skulle bli utfordrende, men det visste seg kanskje enda mer utfordrende enn jeg hadde håpet på, sier Mads Østberg - som allerede underveis i rallybilen i Rally Hadeland sendte sin første alarm-melding til Citroën-fabrikken.

– Vi har et stort team i ryggen, og vi får heldigvis full støtte fra Citroën i Frankrike.

les også Ole Christian Veiby vant Rally Hadeland: – NM er som et «mini-VM»

– Men denne bilen gjorde det ikke bra i fjor?

– Nei, det er helt riktig. Det er ingen hemmelighet at den ikke var konkurransedyktig. Vi må være motiverte og prøve nye ting. Det er store endringer som må gjøres på bilen.

– Rekker du dette før VM-runden i Sverige?

– Ikke alt. Noen endringer er så fundamentale at det må gjøres ved fabrikken, men vi må se det positive i at vi henger så godt med Ole Christian Veiby på et føre som denne bilen overhodet ikke er laget for.

les også Michael Schumacher fyller 50 år helt avskjermet: – Vi gjør alt som er menneskelig mulig

Østberg - med kartleser Torstein Eriksen - er likevel optimist foran VMs eneste vinterrally - der han vanligvis gjør det bra.

– Ja, vi har visse forhåpninger, for jeg vet at om jeg kjører på mitt beste, så kan jeg kompensere en god del. Det er tøft å kjøre for seier, men på en veldig god dag kan vi fortsatt klare det, sier Østberg oppglødd.

Tirsdag blir som vanlig et cirka 20 minutter langt sammendrag fra NM-runden i rally lagt ut eksklusivt på VG+. Der vil du altså se Veiby, med kartleser Jonas Andersson ved sin side, vinne foran Mads Østberg og med Henning Solberg og Eyvind Brynildsen på de neste plassene.