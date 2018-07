RUNDT OG RUNDT: Ole Christian Veiby var i en svært dramatisk krasj i rally-VM i Finland lørdag. Foto: WRC

Norsk VM-fører i dramatiske rundkast: – Bilen er ikke mer å spare på

Publisert: 30.07.18 19:47

Her «ruller» en av Norges største rallytalenter i de finske skoger. Ole Christian Veiby (22) og kartleser Stig Rune Skjærmoen (32) kom utrolig nok fra VM-krasjen uten en skramme.

– Jeg er litt mørbanket, men ellers bra, sier Veiby til VG etter lørdagens drama under Rally Finland.

Rallybilen med Veiby og Skjærmoen var opp mot 150 km/t da de kom rundt en sving, bilen slo opp på to hjul og etter hvert rullet flere ganger rundt og endte inne i skogen.

– Bilen er ikke noe mer å spare på, sukker Veiby.

– Men sikkerheten fungerte perfekt. Vi satt trygt inne i sikkerhetsburet i bilen.

Skoda-føreren kjører i den såkalte WRC2-klassen, som regnes som talentklassen for å kunne kjøre i WRC, der Mads Østberg tok 2. plass i helgens VM-rally . Det var østfoldingens første pallplass i VM siden våren 2016.

VM-rallyet i Finland er kjent for at det har veldig høy hastighet på veiene. Ole Christian Veiby forteller om hva som skjedde på lørdagens nest siste fartsetappe:

– Det var en sving jeg kjenner veldig godt, men det var en liten grop og det var gravd fram en stor stein. Databrikken viser at vi kjørte i 145–150 km/t. Bilen slo opp på to hjul og vi rullet og endte i en steinrøys. Jeg har ikke telt hvor mange ganger vi gikk rundt.

Kongsvinger-karen innrømmer at han rakk å bli redd og ventet på at bilen skulle stoppe.

– Når vi krasjer, er det en egen knapp som vi skal trykke på om alt er bra. Vi satt og avventet litt før vi trykket. Selv hadde jeg fått masse grus i øynene, og det var litt ekkelt.

Veiby og Skjærmoen kom seg ut av bilen, og etter hvert fant de likevel ut at det var best at de fikk en ambulanse til å hente dem.

– Jeg var litt svimmel og fortumlet. Etter hvert fikk jeg også vondt i kragebeinet. Vi tilbrakte ei natt på sykehuset, men de fant ingenting spesielt.

Til tross for at det var en veldig stygg avkjøring, kom de altså nærmest uskadet fra det.

– Det viser hvor god sikkerheten er, sier rallyfører og TV2-ekspert Anders Grøndal.

– Det var en ekstremt brutal krasj. Det må være ekkelt å sitte inne i bilen, men så lenge bilen ruller, er det «greit». Det er atskillig verre om du får en bråstopp i den farten. Hvis de for eksempel skulle ha truffet et tre. Men samtidig viser dette hvor utrolig sikre disse bilene er – når de kan gå nærmest uskadet ut av vraket, sier Grøndal.

Når VG spør Veiby om han er klar for å kjøre igjen, svarer han:

– Ja, det blir forhåpentligvis så snart som mulig.

Da avkjøringen skjedde lå duoen på 3.-plassen i den såkalte WRC2-klassen. Veiby tok i fjor gull i Asian-Pacific Rally Championship.

22 år gammel har han allerede passert 30 VM-starter. Målet er selvfølgelig den øverste klassen – der Petter Solberg i 2003 tok VM-gull.

– Alle vil jo dit. Det er det vi jobber for, sier Veiby til VG.