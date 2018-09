HOLDER KOKEN: Petter Solberg. Foto: Colin McMaster

Petter Solberg rotet bort VM-seieren: Oliver gråt for pappa

MOTORSPORT 2018-09-30T20:52:08Z

Petter Solberg (43) er tilbake etter sykdommen - men rotet bort seieren i VM-finalen i USA søndag kveld. Teamkollega Johan Kristoffersson (29) vant både løpet - og VM-tittelen.

Publisert: 30.09.18 22:52 Oppdatert: 30.09.18 23:14

Nordmannen ledet finalen lenge - men plutselig var svensken foran. Andreas Bakkerud (26) ble nummer tre og sørget for to nordmenn på seierspallen.

Johan Kristoffersson - som kjører for Petter Solberg -teamet - er samtidig <klar som verdensmester etter helgens VM-løp i USA - selv om to VM-runder gjenstår. Svensken - som også var et bra langrennstalent i sin tid - vinner VM-gull for andre år på rad.

Solberg hadde beste startspor i finalen, med Audis Mattias Ekström ved sin side. Tilsynelatende lå det an til seier, men en førerfeil av nordmannen helt mot slutten gjorde at Johan Kristoffersson lett kunne kjøre forbi.

– Årets tidligste julegave, fastslo NRK-kommentator Carl Andreas Wold på direkten.

– Jeg gjorde en feil, innrømmet Solberg selv.

– Han hadde seieren i sin hule hånd, men jeg må være fornøyd, fastslo kona - og teamsjefen - Pernilla i et intervju vist på NRK.

Samtidig viste TV-bildene at sønnen Oliver (17) gråt for faren.

– Petter hadde en liten feil, fastslo Kristoffersson etterpå.

– Han hadde fortjent seieren, men jeg måtte gripe muligheten.

Petter Solberg var best i de fire kvalifiseringsomgangene og hadde derfor beste startspor i sin semifinale. Der møtte han nettopp Johan Kristoffersson og vant foran sin teamkompis.

Andreas Bakkerud var fjerde best til semifinalene og sto ved siden av stallsjefen Mattias Ekström på startplaten. Han kjørte inn til den tredje og siste finaleplass.

Løpet ble kjørt på Formel1-banen i Austin, Texas. Det er første gang det kjøres VM-runde i rallycross i USA, og banen var bare på 806 meter lang. Normalt sett skal en rallycross-bane være minst 1000 meter.

– 800 meter er kort, fastslo Morten Bermingrud som ekspertkommentator på NRK.

Petter Solberg vant sist en VM-runde i England i mai 2017, for 490 dager siden.

PS: Petter Solbergs team ligger an til å vinne lag-VM for andre året på rad. Individuelt ligger Solberg selv på 3. plass og Andreas Bakkerud på 4. plass. Det er fortsatt full kamp om medaljene bak Kristoffersson.

VM-stillingen (to runder gjenstår):

1. Johan Kristoffersson, VW 281.

2. Mattias Ekström, Audi 203.

3. Petter Solberg, VW 202.

4. Andreas Bakkerud, Audi 200.

5. Sebastien Loeb, Peugeot 105.

6. Timmy Hansen, Peugeot 179.