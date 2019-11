SEIER: Så glad var Andreas Bakkerud etter å ha vunnet VM-runden i Canada i sommer. Foto: FIAWorldRallycross.com

Bare Petter Solberg har klart det før: Andreas Bakkerud kjører for VM-tittel

Andreas Bakkerud (28) var for åtte år siden lærling på verkstedet hos Petter Solberg. Nå kan han gå i forbildets fotspor og bli den andre norske verdensmester på fire hjul.

Mesterskap i motorsporten er litt uoversiktlig. Men hvis vi bare regner med de verdensmesterskapene som er offisielt godkjent av det internasjonale bilsportforbundet FIA, er altså Solberg den eneste norske gull-vinneren.

Han har til gjengjeld tre titler individuelt (rally 2003, rallycross 2014 og 2015) og to i lag (rallycross 2017 og 2018).

I helgen skal Andreas Bakkerud forsøke å fortsette Norges gull-suksess. Han ligger ett poeng bak svenske Timmy Hansen før den siste runden i rallycross-VM, som går i Sør-Afrika.

– Det er mulig å bli verdensmester. Men det blir tøft. Ganske brutalt, faktisk, sier bergenseren til VG.

Konkurrenten Timmy Hansen kjører Peugeot. Det er en dårlig nyhet.

– Peugeot’ene var veldig raske i Sør-Afrika i fjor, sier Audi-fører Bakkerud.

Han har hentet hjelp hos Audis plakatnavn gjennom mange år, svensken Mattias Ekström, som tidligere var Bakkeruds teamkollega.

– Han blir en viktig brikke. Audi-fabrikken betaler for at jeg skal få hjelp fra han, forteller Bakkerud, som ikke lenger har noen direkte støtte fra Audi, som trakk seg ut av VM for ett år siden. Men Bakkerud kjører den samme bilen som da han var en del av selve Audi-systemet.

FLYR HØYT: Andreas Bakkerud i aksjon i VM-runden på den legendariske Höljes-banen i Sverige i sommer. Foto: Tom Banks

– Det har vært et veldig spesielt år, fordi fabrikkteamene trakk seg ut av sporten, og jeg måtte sy et eget opplegg. Det var en voldsom jobb, men desto mer tilfredsstillende når jeg klarte det.

I et år da Brann har slitt, er Bakkerud et av de få lyspunktene på sportshimmelen i Bergen.

– Det er klart at det er lettere når du, som Petter Solberg, kommer fra motorsportsmekka Østfold, men jeg har veldig god støtte i Bergen, sier Andreas Bakkerud.

– Men jeg har også vært min egen teamsjef denne sesongen, og det har vært et stort ansvar med lønn til alle i teamet - og en omsetning på 10 millioner kroner. Det har vært tøft, men lærerikt.

Bakkerud tok VM-bronse i 2016 etter å ha slått Petter Solberg på målstreken. Så kopierte han det i 2018.

Konkurrenten Timmy Hansen er sønn av Kenneth Hansen, som dominerte rallycross-EM på begynnelsen av 2000-tallet - før VM ble innført. Mamma Susann har også vært meget sentral.

– Jeg var heldig å vokse opp i en familie som levde og åndet for rallycross, og jeg hadde to gode lærere i foreldrene mine, sier svensken.

Også broren Kevin Hansen er med i gullstriden før siste løp. Timmy Hansen har 187 poeng, Bakkerud 186 og Kevin Hansen 179.

