Hauger og Formel 1: – Potensialet er der

Dennis Hauger (17) får endelig sin Formel 3-debut – som kan være springbrettet til Formel 1.

De to seriene kjører begge i Østerrike denne helgen – fire måneder senere enn planen. Hauger er nykommer i Formel 3-mesterskapet og mener selv at han har et handikap i forhold til dem som har kjørt i dette mesterskapet tidligere.

– Vi ble imponert av det Dennis presterte på testen i Bahrain i mars med tanke på at det er hans første år i FIA Formel 3 og med begrenset testing og en helt ny bil som han skal lære å kjøre. Det blir utvilsomt en utfordring, sier Jasmine Smith i Haugers team, Hitech, til VG.

– Men vi er trygge og har troen på at han har farten til å kjempe i toppen.

De mest optimistiske har snakket om at Dennis Hauger kan bli å finne i Formel 1 allerede i 2021. Det er veldig lite sannsynlig nå. Men samtidig er han det nærmeste Norge noen gang har vært en Formel 1-fører.

– Potensialet til å kjøre Formel 1 er der. Han beveger seg i riktig retning, så det er bare å følge med, sier Smith.

– Hva forventer dere av ham i 2020?

– Han har en stor karrière foran seg med støtte fra Red Bull, og Formel 3 vil være et springbrett for Dennis til å nå toppen av motorsport - Formel 1. Vi er sikre på hans evner; han er målbevisst og har en planmessig tilnærming, sier Smith.

Som 16-åring gjorde Hauger et stort 2019 i Formel 4 - både i det tyske og italienske mesterskapet. Nå har han altså tatt neste steg, som er Formel 3.

– Det er litt mer av alt. Du må stole mer på bilen, stole på veigrepet om du vil kjøre fortere, sier Dennis Hauger selv.

– Hvilke forhåpninger har du selv?

– Jeg håper å kjempe i teten. Jeg tror at jeg har farten inne til det.

– Jeg skulle gjerne hatt testdagene i løpet av sesongen, men nå blir det ikke slik. Det gjør det ekstra vanskelig for oss nykommerne i serien, men det må vi takle.

Formel 3 er en slags «oppvarmingsklasse» til Formel 1-VM, som også starter i helgen. Samtlige løp for Hauger denne sesongen blir sammen med Formel 1, og det betyr at de mektige Formel 1-sjefene kan følge ham på nært hold.

Hauger har to løp denne helgen - ett lørdag morgen kl. 10.20 og det andre søndag kl. 09.40. Mesterskapet sendes på Viaplay og Viasport-kanalene.

