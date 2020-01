Se rally, drifting og bakkeløp eksklusivt på VG+

VG+ fortsetter satsingen på norsk rally, og viser samtlige NM-runder denne sesongen. I tillegg får du som abonnent se alle NM-løpene i drifting, samt NM i bakkeløp.

Allerede 18. januar starter det, med Sigdalsrally. Løpet ser du live på VG+ fra klokken 15.45 mens den redigerte høydepunktsendingen fra løpet blir publisert tirsdag.

Mens kun Rally Grimstad ble sendt live forrige sesong, vil det i år bli vist tre løp live. I tillegg til nevnte Sigdalsrally, vil det gjelde Rally Grimstad og Rally Hedmarken. Til de andre løpene vil det bli laget høydepumktsendinger med det beste fra løpene. Det er Nordur Film som står for produksjonen.

I år skal VG+ også vise alle NM-rundene i drifting. Terminlisten blir endelig spikret i løpet av kort tid, men det er allerede klart at første løp kjøres i mai. Også NM i bakkeløp i april vil bli vist på VG+.

– Bilsport har lange tradisjoner i Norge, og vi er glade for at vi i år kan vise enda flere grener. Rally er bilsportens flaggskip, mens drifting er den raskest voksende delen av sporten. Og NM i bakkeløp tror vi kan bli en veldig god seeropplevelse. Bilsportinteresserte kan se frem til et spennende år på VG+, sier nyhetssjef i VG-sporten, Aslân Farshchian.

