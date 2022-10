I AUSTIN: Lewis Hamilton (t.v.) og Brad Pitt.

– Jeg vet vi kommer til å lage den beste racing-filmen noen gang

Brad Pitt (58) fulgte sist helgens Formel 1-løp fra depotet. Et stjernelag skal lage racingfilm, og syv ganger verdensmester Lewis Hamilton (37) er involvert.

Apple-sjefen Tim Cook finansierer produksjonen, og to av de virkelig store, produsent Jerry Bruckheimer (Pirates of the Carribean) og regissør Joe Kosinski (Top Gun: Maverick) var også på plass i Austin i helgen.

– Jeg har så store forhåpninger til dette, sier Hamilton ifølge motorsport.com.

– Jeg vet at vi kommer til å lage den beste racingfilmen som noen gang har eksistert, både visuelt og vi skal jobbe med å sørge for at vi drar på hjertestrengene til all fansen.

Mens dokumentarserien på Netflix, «Drive to Survive», har vært en kjempesuksess, er det ikke så veldig vanlig med spillefilmer om Formel 1.

TAR TEMPEN: Brad Pitt i samtale med Red Bull-sjef Christian Horner (med ryggen til) under Grand Prix-helgen i Austin.

Den siste store suksessen var «Rush» fra 2013, om rivaleriet mellom James Hunt og Niki Lauda i 1976-sesongen.

Ifølge motorsport.com er Hamilton rådgiver for filmprosjektet, som tilhører produksjonsselskapet Dawn Apollo Films.

Innspillingen av filmen skal starte i 2023, men de første forberedelsene er allerede i gang.

– Jeg gleder meg veldig. Det er et ganske utrolig team vi har satt sammen, sier Hamilton til motorsport.com.

– Tim Cook var i Austin i helgen, noe som var en ære. Han og hans team støtter oss veldig, fortsetter Hamilton, og avslører at det også er snakk om en dokumentarfilm om ham selv.

– Brad er en legende. Jerry er en utrolig legende som gjorde Top Gun-originalen. Og Joe har et enormt talent som regissør, sier Hamilton om Kosinski.

Til helgen er det årets tredje siste Formel 1-løp - i Mexico. Lewis Hamilton var nær å ta sin første seier for året i Austin sist helg, men måtte gi tapt for Max Verstappen til slutt.